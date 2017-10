Els comerciants de l'eix Meritxell-Carlemany reactiven la feina per constituir una associació conjunta

Els comerciants de les avingudes Meritxell i Carlemany i de Maria Pla han reprès el treball per a la creació d'una associació que englobi les tres entitats existents actualment en aquestes zones comercials. La voluntat és poder tenir una sola veu i ara com ara es treballa per establir les bases per a l'encaix de cadascuna de les tres associacions existents en la nova. La presidenta de l’associació de Comerciants de Carlemany i Travesseres, Susagna Venable, destaca que hi ha "molt bona predisposició" i que es preveu un treball constant per arribar a assolir la futura entitat.

Les associacions de comerciants de les avingudes Carlemany i Meritxell i de Maria Pla han reactivat aquest mes de setembre, després de l’estiu, les reunions per avançar en la constitució d’una entitat única. Ara com ara es treballen les bases perquè “tothom s’hi senti còmode”, tal com ha manifestat la presidenta de l’associació de Comerciants de Carlemany i Travesseres, Susagna Venable.

Així, ara com ara les tres associacions defineixen l’encaix que cadascuna d’elles ha de tenir en la futura entitat; és a dir, quina ha de ser la seva representativitat o com es durà a terme la presa de decisions, entre d’altres aspectes de funcionament. Les associacions tenen la ferma voluntat, ja que hi ha “molt bona predisposició”, d’anar-se reunint en les properes setmanes per anar assentant les bases del futur ens. Es treballa, segons Venable, “sense pressa però sense pausa”.

La nova associació ha de servir perquè les tres entitats tinguin “una sola veu” i perquè, per exemple en el cas de promocions a l’exterior, es puguin fer accions de manera conjunta. A més a més, aquesta associació representaria el conjunt dels comerciants d’aquestes zones (entre 700 i 800 punts de venda) davant de projectes com l’embelliment conjunt de l’eix Meritxell-Carlemany o en l’ens público-privat que el pla de màrqueting del Govern preveu i que ha d’estar també integrat pel mateix executiu, per representants de les entitats comunals i d’altres actors. També en més d’una ocasió, el ministre de Turisme, Francesc Camp, ha posat en relleu la necessitat que els comerciants treballin de manera coordinada i s’impliquin en les diferents accions que s’impulsen per a la promoció del país.