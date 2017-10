Els comerciants del Pas encaren amb optimisme la temporada d'esquí, malgrat la crisi interna de Grandvalira

“Pensem que serà una bona temporada i no creiem que la dissolució futura de Grandvalira pugui afectar negativament”. Així ho indica el president de l'associació de comerciants Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, que també apunta que el trencament sí que podria arribar a tenir una repercussió negativa a nivell nacional. Carrié creu que el fet de mantenir l’estació pròpia d’esquí al Pas, sigui sota la marca que sigui, continuarà potenciant la visita de temporers per a la temporada d’esquí. En un altre ordre de coses, l'associació de comerciants Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa ha anunciat que els propers dies 15 i 16 de desembre tindrà lloc el Trofeu Andros.

Però per poder continuar mantenint el nivell i de cara a millorar l’experiència dels turistes a la pista, el president d'Iniciativa Publicitària del Pas ha recordat que els comerciants continuen estan a l’espera que l’acord d’intencions entre el comú d’Encamp i Saetde es tiri endavant. “Això canviarà la vida del poble, tant comercial com de l’estació”, ha dit. És per això que l’associació s’ha volgut mostrar oberta per poder ajudar a les dues parts a dur a terme l’acord d’intencions. “S’ha de tirar endavant ja, no podem perdre més temps”, ha demanat Carrié.

Pel que fa a les negociacions amb la Unió Europea sobre la normativa del tabac, el president de l’associació no s’ha aventurat a valorar si seran bones o dolentes les decisions que s’estan prenent, com l’eliminació de la publicitat. Malgrat això, Carrié sí que ha volgut indicar que el tabac “és el que fa pujar la gent al Pas de la Casa durant l’estiu i els caps de setmana els mesos de tardor”.

En un altre ordre de coses, l'associació de comerciants Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa ha anunciat que els propers dies 15 i 16 de desembre tindrà lloc el Trofeu Andros. L'esdeveniment comptarà enguany amb una carpa al costat de l'església on els pilots signaran autògrafs i es col·locaran dos estands de cotxes repartits pel poble. També s'ha explicat que el maig del 2018 es tornarà a portar la fira temàtica sobre el Far West americà.