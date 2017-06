Els duaners debaten si fer vaga de zel o seguir via judicial pels seus neguits

El cos dels duaners estudia aplicar mesures de força perquè els seus neguits en matèria de reivindicació de drets que per llei els pertoquen i en matèria de prejubilació, que també entenen que se’ls vulnera, siguin escoltats i rectificats conforme el que ells entenen que diu la llei, la mateixa Constitució. La justícia de moment s’hi ha mostrat en contra i ara estudien a través d’una enquesta a tot el col·lectiu com seguir reivindicant aquestes demandes. Són dues les qüestions que tenen sobre la taula. D’una banda, reclamen tenir les mateixes condicions de prejubilació que tenien abans d’aplicar la nova llei de la funció pública, o el que és el mateix, que no se’ls apliqui de manera “retroactiva”, diuen, aquestes noves condicions. De l’altra, hi ha la reclamació del 20% de la recaptació per sancions imposades que segons manifesta el Codi de Duana hauria de formar part d’un fons social.

A final de juliol prendran una decisió ferma de com continuar amb aquestes dues demandes, després que el Tribunal Constitucional el passat 12 de juny desestimés l’entrada a tràmit del recurs d’empara pel tema de la prejubilació, i que el Superior també hagi desestimat el cobrament del 20% de les multes.

El 20% de les multes

Aquesta darrera qüestió “afecta tot el col·lectiu de duaners”, comenta Josep Sinfreu, secretari general del Sindicat de Funcionaris de Duanes. El text del Codi de Duana al seu article 14.4 diu que “el 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera forma part dels drets econòmics de les finances públiques com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de millores socials dels funcionaris de duana, establint-se per reglament la seva regulació i condicions d’aplicació”. Per tant, els duaners entenen que en no desplegar el reglament que per llei s’havia de desenvolupar al 2004, que és quan es va aprovar la llei i per no cobrar aquest 20% de les multes, tenen un perjudici causat. Des del Govern al·leguen que tot i no haver desplegat reglamentàriament la destinació d’aquest percentatge de les sancions tributàries, l’executiu ha complert en la reserva del 20% de l’import. I finalment el Tribunal Superior, el passat mes de maig a una demanda presentada per dos funcionaris de duana va desestimar el recurs d’apel·lació contra la sentència de l’abril de l’any passat per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, perquè considera que no s’ha acreditat l’existència d’uns dany indemnitzables, ja que segons considera la justícia “els agents no s’han vist privats de cap gratificació o jubilació”. “El cobrament d’aquest 20% és com una comissió que tenim de més als nostres sous, és com un afegit que tenim a la nostra jubilació i ara el Govern diu que ho reserva per a pagar les jubilacions; això al nostre entendre és crear un greuge”, va explicar.

Davant de la negativitat de la justícia i del fet que “no hi ha cap voluntat de desplegar reglamentàriament el cobrament del 20% de les sancions”, segons Sinfreu, el cos de duaners ha enviat a tots els agents una enquesta per triar per quina mesura de pressió s’ha de continuar. En l’enquesta es proposa continuar en el procés de la justícia, és a dir, anar al Constitucional, parlar amb els grups polítics per veure si es pot desencallar aquesta qüestió, la vaga de zel “com a mesura que té més rebombori i que porta una pressió afegida”, o no continuar. “Alguna mesura pot ser complementària d’una altra”, va manifestar Sinfreu. Tot i això, malgrat que l’enquesta és per tot el cos, i com que ara n’hi ha molts que es troben de vacances, s’ha donat un mes per respondre i tenir els resultats. Sinfreu, però, ha avançat que el sindicat “no seria favorable a la vaga de zel perquè considerem que no serà la millor manera, per tant apostaríem per continuar per via judicial i parlar amb els grups polítics”.

Prejubilació

Una altra qüestió és la prejubilació que sí que porta directament el sindicat. Denegada l’admesa a tràmit per part del Constitucional del recurs d’empara per acceptar la jubilació anticipada amb les condicions antigues, que van demanar 50 agents, ara es planteja si anar fins al Tribunal d’Estrasburg. “S’ha de saber si hi estem disposats pel cost econòmic que això també ens pot costar”, va comentar Sinfreu. Segons el sindicat la nova llei de funcionariat “ha incrementat en 5 anys l’edat per demanar la prejubilació i ha modificat el percentatge a percebre, i les noves mesures entenen que no s’han d’aplicar per als funcionaris que van entrar en les condicions de jubilació de la llei d’abans”, va manifestar Sinfreu.