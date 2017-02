Els Encants de Sant Antoni tornen diumenge a Escaldes

Les persones que s'apleguin al voltant de la plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany, aquest diumenge a partir de les 11.30 hores, podran gaudir un any més dels Encants de Sant Antoni, que se celebren des de fa molts anys i conserven l'essència i l'objectiu pel qual es van concebre: recaptar diners per a les persones més necessitades de la parròquia i del país. Antoni Vidal serà l'encarregat d'animar perquè la gent compri els lots que se subhasten, lots que normalment estan integrats per embotits del porc com bringueres, bulls, etcètera.

La plaça de l'Església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany acull aquest diumenge a les 11.30 hores una nova edició del mercat solidari dels Encants de Sant Antoni. Com és habitual, els diners que es recaptin es destinaran a Càritas Parroquial. Després de la subhasta, l'Esbart Santa Anna serà l'encarregat d'amenitzar la celebració amb la nota més lúdica i folklòrica de l'acte.

Cal remuntar-se als orígens d'aquesta tradició per descobrir que durant la primera quinzena de gener el sagristà de la parròquia anava de porta en porta amb la capella de Sant Antoni recollint allò que cada casa li volia donar, en general, bringueres, bulls, etcètera. La subhasta, llavors, tenia lloc el dia de Sant Antoni, i els diners recollits es destinaven a la gent necessitada del poble. I al llarg dels anys, els Encants es van desplaçar al mes de febrer, però han conservat la mateixa essència.