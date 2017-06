Els equips Misterloop i Onestar guanyen la final de la World Robotic Olympiad

Un total de set equips han pres part en la competició de robòtica, que aquest any s’ha dedicat al turisme sostenible. Els guanyadors de la categoria Elementary, de nois d’entre 7 i 12 anys, han estat l’equip Misterloop, que ha desenvolupat el repte proposat per l’organització consistent a construir un robot que es traslladi per un tauler, que simula la naturalesa de Costa Rica, i proposa rutes amb el mínim impacte medioambiental.

En la categoria Junior la victòria va ser per a l’equip Onestar, que, tal com proposaven les bases del torneig, ha construït un robot la missió del qual consisteix a reduir a zero l’empremta de carboni d’una empresa afavorint les energies alternatives i la plantació

d’arbres.

L’organització de la World Robotic Olympiad (WRO) forma part de l’aposta d’Andorra Telecom per totes aquelles activitats relacionades amb el foment de la robòtica entre els joves.

En l’acte va ser present el director general de la companyia, Jordi Nadal, que va lloar l’oportunitat que suposen tornejos com la WRO o la First Lego League, no només per estimular els estudiants a resoldre problemes amb una solució tecnològica sinó per al foment de valors associats com són la creativitat, la innovació, el treball en equip i la cultura de l’esforç. Nadal va explicar que resulta especialment interessant comprovar com els infants són capaços de programar operacions complexes i resoldre problemes sobre el terreny amb les eines facilitades per l’organització.

Els guanyadors de les dues categories participaran en la següent eliminatòria de la WRO. La final mundial tindrà lloc el novembre vinent a la localitat de San José (Costa Rica).