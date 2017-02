Els escolars del país surten al carrer per celebrar el Carnaval una setmana abans

Les escoles del país s'han avançat una setmana en el calendari, i aquest divendres han celebrat el Carnaval amb les tradicionals rues que omplen de festa i colorit els carrers de totes les parròquies. Per motius de calendari, la festa s'ha avançat una setmana, i des d'aquest divendres fins al dia 28 els escolars celebren una setmana de vacances. D'animals, de superherois, de princeses o de personatges de contes. Els nens, pares i professors s'han atrevit a sortir al carrer amb disfresses d'allò més originals i treballades moltes d'elles de manera manual durant les darreres classes.

Pel que fa a Andorra la Vella, més de 1.200 persones han desfilat per l'avinguda Enclar. Les escoles participants han estat l'escola andorrana de primera ensenyança de Santa Coloma, l'escola francesa, les escoles bressol de Santa Coloma i dels Serradells, l'escola Anna Maria Janer, l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, la Casa Pairal de Santa Coloma i el centre sociosanitari El Cedre.

Pel que fa a l'escola maternal i primària francesa d'Andorra la Vella, han celebrat la seva rua conjuntament amb alumnes del Lycée Comte de Foix, i han sortit des de l'escola fins a la plaça del Poble per gaudir una estona de balls i festa amb la música que ha instal·lat el Comú.