Els esportistes del país se sumen a la 8a Cursa Popular Illa Carlemany

Els esportistes del país se sumen a la promoció de la 8a Cursa Popular Illa Carlemany per fer una crida a la població i aconseguir l'objectiu de superar els 3.500 participants de l'any passat. La tècnica del departament d'Esports del Govern, Nadia Olm, ha explicat que les inscripcions estan anant força bé, i ja s'han registrat 350 persones a través d'Internet. La prova tindrà lloc el 21 de maig i s'ha organitzat un recorregut de cinc quilòmetres, un de dos quilòmetres per a adults i un altre per a infants.

Destacats esportistes del país ja han confirmat la seva participació en la 8a Cursa Popular Illa Carlemany, que tindrà lloc el proper 21 de maig. L'objectiu és fomentar la pràctica de l'esport per aconseguir un estil de vida saludable entre tota la població, des dels més petits fins a la gent gran. És per això que aquest dilluns al matí un grup d'esportistes han fet una crida perquè les famílies s'animin a participar-hi i portin també les seves mascotes, ja que aquest any s'ha creat una nova tipologia d'inscripció per als animals, que pagaran un euro i els beneficis es destinaran a Laika.

La tècnica del departament d'Esports del Govern, Nadia Olm, ha explicat que l'objectiu és superar els 3.500 participants de l'any passat i, de fet, les inscripcions estan anant força bé, ja que “ja s'han registrat 350 persones a través d'Internet”.

Els recorreguts, un de cinc i un altre de dos quilòmetres, es mantindran igual que a les edicions anteriors, i durant els dies previs -del 15 al 19 de maig- es realitzarà la Setmana de l'Esport per a Tothom, amb diferents activitats esportives a Illa Carlemany.