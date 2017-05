Els estudiants de batxillerat inicien la POB amb un predomini de candidats de la branca científica

El Centre de Formació Professional d'Aixovall acull, des d'aquest dilluns fins dimarts vinent, els exàmens de la Prova oficial de batxillerat (POB), que cada any han de superar els alumnes que finalitzen el batxillerat del sistema educatiu andorrà. Enguany hi participen 197 estudiants, 27 més que l'any passat i, tal com ha destacat la directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, hi ha un clar predomini dels alumnes del batxillerat científic, amb 79 candidats, i en canvi una reducció dels alumnes de la branca humanística, amb només 23; una tendència que es va repetint en els últims tres o quatre anys. Pagès ha afegit que les proves es mantenen amb el mateix format i sense novetats, tenint en compte que d'aquí a dos anys canviarà tot el model amb la introducció del Permsea.

Dels 197 estudiants que aquest dilluns al matí han iniciat la POB, la majoria són escolars i 19 candidats lliures, que es van presentant any rere any ja que tenen fins a cinc anys per poder treure's el títol. La directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, ha explicat que els exàmens s'han iniciat amb normalitat, malgrat que hi ha hagut un parell de candidats lliures que no s'han presentat, un fet que entra dins l'habitual tenint en compte el llarg període que tenen aquests estudiants per obtenir el títol.

Pagès ha destacat l'elevat percentatge d'aprovats que s'obtenen cada any a la POB, que arriben al 93-94% i fins al 98% si no es compten els candidats lliures. En aquest sentit, confia que enguany es repeteixin les xifres, "i si les podem millorar encara millor". El batxillerat científic és el que compta amb més candidats, amb un total de 79, una tendència que es manté des de fa 3 o 4 anys. En canvi, la branca humanística és la que més ha disminuït, amb només 23 alumnes. El batxillerat econòmic compta amb 58 inscripcions i l'artístic amb 37.

Els preparatius de les proves "és una feina d'un curs sencer", ha indicat Pagès. Es comença fent una convocatòria per demanar als docents de diferents nivells educatius de participar en la seva elaboració, i seguidament es creen unes comissions d'harmonització que vetllen per garantir el mateix nivell de dificultat i d'exigència de tots els exàmens. També hi ha una comissió tècnica de batxillerat que escull les proves i que vetlla pels calendaris i pel bon funcionament de tot el procés; a més de l'equip d'inspectors.

Les proves d'enguany no presenten canvis respecte a convocatòries anteriors. De fet, Pagès ha remarcat que "aquest any evitem introduir novetats" tenint en compte que en un parell d'anys "canviarà completament el model" amb la introducció del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea).

La POB permet als estudiants obtenir el títol de batxillerat i poder accedir als estudis universitaris, tot i que en el cas d'Espanya, per a determinades carreres és necessari superar una prova complementària per completar la seva puntuació. Els resultats de les proves que se celebraran fins dimarts vinent a Aixovall es publicaran l'1 de juny al tauler d'anuncis del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i a la pàgina web

.