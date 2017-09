Els hotels fan l’agost amb el 80% d’ocupació i un increment dels preus

L’ocupació hotelera de l’agost ha arribat a les expectatives marcades per la Unió Hotelera i frega el 80%, xifra que suposa un increment de quatre punts percentuals respecte del mateix mes de l’any passat. El president de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, destaca que des del sector estan satisfets, perquè s’han cobert els objectius i “perquè a més s’han incrementat els preus de venda”. De fet, el 63% dels hotelers enquestats manifesten que han augmentat el preu mitjà el 4,6%.

Ara també destaca que l’agost ha funcionat bé al Principat, “com també ho ha fet a tot arreu, i al nostre entorn més immediat, com és Catalunya o fins i tot el País Valencià, estem en un context més positiu”, va comentar.

L’increment del preu també ha repercutit en una pujada de la facturació mitjana, ja que el 76% dels enquestats han declarat que han augmentat un 8,6% els beneficis.

L’evolució de l’ocupació, però, no ha estat en totes les parròquies igual. Andorra la Vella, seguida d’Escaldes-Engordany i Ordino, han estat les que han registrat més ocupació i superen el 80%. Les han seguit la Massana amb un 79%, Canillo amb un 78% i Encamp amb un 71%. Sant Julià de Lòria ha estat la que ha perdut mig punt percentual d’ocupació i s’ha situat en el 69%. “A Sant Julià veiem que tenim un marge de millora del producte i també una manca d’oferta turística”, va explicar el president de la UHA. En punts percentuals la parròquia que més ha incrementat l’ocupació ha estat Escaldes-Engordany.

El pas de La Vuelta ha estat un al·licient en aquest mes d’agost. “No ha tingut tanta repercussió com el Tour, però han estat dos dies molt positius per als hotelers”, va comentar Ara.

Pel que fa a les previsions dels propers mesos, des de la Unió Hotelera preveuen que els hotels de les parròquies altes que ja van tancar l’any passat al setembre, l’octubre i fins i tot el novembre ho facin de nou, perquè ara comença la temporada baixa. Els hotelers tenen el punt de mira doncs al novembre, en què tindrà lloc l’Andorra Shopping Festival i també el certamen Andorra a taula, per tornar a recuperar clients de cara a la temporada bona de l’hivern, segons va assegurar Ara.