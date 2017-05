Els infants exposen els seus projectes en el IV Congrés de ciència a la vida quotidiana

La nova entrega del IV Congrés de ciència a la vida quotidiana, organitzat per la Universitat d’Andorra, “és un projecte d’obertura de la universitat a la societat”. Així el defineix la seva coordinadora, Virginia Larraz. La trobada està adreçada a infants d’entre 11 i 12 anys d’edat i serveix perquè presentin els seus treballs científics que han realitzat al llarg del curs. Totes les escoles d’Andorra estan obertes a participar del congrés, però actualment hi participen totes les escoles andorranes, el Col·legi M. Janer, el Col·legi Sant Armengol i, com a convidat, el Col·legi Albert Vives de la Seu d’Urgell.

“Cada escola és lliure de triar el tema que vol estudiar i el treballa al llarg del curs, nosaltres només posem el denominador comú, que és la ciència i l’organització del congrés”, explica Larraz. La directora del centre de Ciències de la Salut i l’Educació de la Universitat d’Andorra també ressalta que la idea de la trobada és que els infants puguin treballar utilitzant el procediment científic que els impulsa a fer-se preguntes i a crear la seva pròpia hipòtesi. A més, “amb l’ajuda dels mestres i dels experiments que realitzen poden veure quins són els resultats obtinguts i amb això poden contrastar la hipòtesi generada a l’inici”, argumenta la directora.

D’aquesta manera, al llarg del congrés s’han presentat els diferents projectes que les escoles han anat treballant durant el curs. S’ha pogut presenciar l’explicació de treballs de les forces geomètriques, de les floridures, de les plaques solars o sobre les centrals hidroelèctriques. La trobada s’ha inaugurat a les deu del matí i ha conclòs a dos quarts de quatre de la tarda. Una hora abans de la seva finalització s’ha realitzat l’espectacle ‘Experimentem amb la ciència’ a càrrec de Clowntífics, investigadors de diverses universitats que fan un projecte de comunicació de la ciència des de la vessant de l’humor.