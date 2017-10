Els joves reviuran el videoclip ‘Thriller’ de Michael Jackson

La Central-Servei de Joventut d’Andorra la Vella ha preparat diverses activitats per Tots Sants. Així, reviurà, 34 anys després, el popular videoclip de Michael Jackson Thriller. Ho farà aprofitant la festivitat de Tots Sants i amb dos col·laboradors de luxe: Àlvar Hernàndez, de l’escola de dansa urbana de Santa Coloma i el cineasta Hèctor Mas. Hi podran participar tots els joves a partir de 12 anys, que tindran una primera presa de contacte el 27 d’octubre a les 18 hores, mentre que el 2 de novembre al matí es farà l’assaig general i a la tarda és quan tindrà lloc el rodatge.

L’altra gran activitat de Tots Sants serà la castanyada del 3 de novembre. També es posarà en marxa un nou espai lúdic amb jocs de taula i consoles. Els dimecres s’organitzaran campionats amb l’objectiu, segons ha explicat la tècnica de Joventut del comú d’Andorra la Vella Patty Bafino, de fomentar el treball en equip.

Aquesta, però, no serà l’única novetat a l’equipament juvenil del Parc Central. L’èxit dels sis tallers Cuina sense pares ha obligat a ampliar la cuina. Hi ha hagut una mitjana de deu participants a cada taller.

Per la seva banda, el cònsol menor, Marc Pons, també ha destacat la bona acollida de la nova pàgina web que és més participativa, inclou un blog i un enllaç a una xarxa social musical. Precisament, la Central-Servei de Joventut ha iniciat un concurs perquè els joves votin quin cantant o grup francès els agradaria veure actuar a Andorra. La votació es pot dur a terme a Facebook.