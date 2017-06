Els lletrats dels Cierco demanen l’empara del col·legi pels registres

Els lletrats dels màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció de l’entitat, els germans Higini i Ramon Cierco, han demanat l’empara del Col·legi d’Advocats d’Andorra arran dels registres portats a terme als domicilis i a les oficines de la seu empresarials dels seus clients el 8 de juny passat, segons han confirmat fonts properes al cas.

Aquesta acció se suma a les portades a terme pels propietaris dels domicilis registrats i pels propis lletrats encaminades a anul·lar i que no es puguin utilitzar com a prova els elements trobats durant els registres, uns escorcolls que consideren que “han anat més enllà del que el propi aute d’autorització del registre permetia” i que no era altra que buscar documentació o possibles proves relacionades amb un presumpte delicte de revelació de secret bancari lligat als comptes de la família de l’expresident català Jordi Pujol.

Així, segons han explicat les fonts consultades, en els registres ordenats per la batlle Alexandra Terés es van emportar tot un seguit de documentació que no té res a veure amb el cas dels Pujol com per exemple informes encomanats en el marc de la defensa dels germans Cierco o tots els correus electrònics, personals i professionals, independentment que tinguessin o no relació amb el cas.

Per tot plegat, els lletrats dels propietaris dels domicilis i oficines escorcollades han presentat també un procediment urgent i preferent en considerar que amb la forma de procedir durant el registre s’ha vulnerat el secret de comunicacions entre advocats. I és que, segons han precisat les fonts consultades, entre la documentació confiscada hi hauria correus entre advocats en els quals es parlaria de l’estratègia de la defensa dels propietaris i gestors de BPA fins a la seva intervenció.

Precisament aquest darrer fet ha estat utilitzat també pels germans Cierco en les accions que han portat a terme. D’una banda, un incident de nul·litat presentat davant la batlle Terés perquè anul·li totes aquelles proves que s’haguessin pogut trobar durant els registres als seus domicilis i a la seu d’Indústries Montanya, i de l’altra, un procediment urgent i preferent en considerar que amb els escorcolls hi ha hagut una vulneració del dret a la intimitat i que també s’ha vulnerat el dret a defensa amb la confiscació de correus que posarien de manifest l’estratègia d’aquesta.

D’altra banda, i segons consta en un aute tramès dimarts a les parts, el Tribunal de Corts ha acceptat que es portin a terme una setantena de proves i noves diligències que havien sol·licitat els diferents lletrats en el marc de la causa principal del cas BPA i que, en primera instància, la batlle encarregada de la investigació, Canòlic Mingorance, va desestimar portar a terme.

Així, en l’aute de Corts, que confirma també la decisió de primera instància de sobreseïment provisional de la causa pel que fa als dos accionistes majoritaris de BPA i de cinc treballadors més i es denega el sobreseïment de la causa per a l’ex-conseller delegat Joan Pau Miquel i 24 extreballadors més de BPA, el tribunal accepta la petició feta per algunes de les parts per tal de sol·licitar a la justícia espanyola el sumari complet del ‘cas Emperador’, part del qual havia servit a les autoritats policials i judicials andorranes per sustentar part de les acusacions.

L’acceptació de noves diligències, entre les quals la sol·licitud de diferent documentació a organismes com la Uifand, l’ABA o l’INAF entre d’altres, comportarà que l’inici de la vista oral del cas es retardi. En aquest sentit, les fonts consultades, que van voler remarcar el fet que les noves diligències seran tutelades directament pel Tribunal de Corts i no per la batlle instructora, van explicar que com a molt d’hora el judici podria començar el gener vinent.