Els menors inculpats com a delinqüents gairebé es dupliquen

Segons l’informe publicat per la Fiscalia de l’any judicial 2016-2017 els menors imputats en diferents delictes s’han gairebé duplicat. Si en l’anterior curs judicial (el del 2015-2016) eren 35 els menors que es trobaven inculpats per una totalitat de 19 delictes tipificats, en el curs 2016-2017 aquests van arribar a ser 62 inculpats per jurisdicció de menors per un total de 28 delictes. El mateix informe destaca que dels 35 procediments incoats en l’àmbit d’aquesta jurisdicció en resten actualment a tràmit 28, fet que suposa un 80% dels procediments incoats, i s’ha decidit definitivament només respecte de 7 de les incoacions, xifra que representa només un 20% d’aquestes.

Per aquesta raó, des de Fiscalia conviden de nou a “reflexionar sobre l’entorn de la idoneïtat de la situació actual del procediment de jurisdicció de menors vigent per tal de donar satisfacció a una justícia més prompta i efectiva en una matèria tan sensible”, explica l’informe. La intenció manifesta és la de la reforma de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors perquè pugui donar una resposta més àgil i ràpida “així com suficient i adequada a les conductes més greus protagonitzades per joves menors d’edat penal, ja siguin en fase d’instrucció mitjançant les mesures personals cautelars a adoptar, ja sigui en fase d’execució en compliment de les mesures imposades per l’acord del tribunal jutjador”, explica la memòria de la fiscalia.

Per tipologia de delictes, els que van en contra del patrimoni són en els que més menors s’han vist inculpats. De fet, en delictes patrimonials d’apoderament hi va haver 14 menors inculpats, vuit per furt amb força, quatre per furt amb escalament, un per robatori i un altre per furt per valor superior a 600 euros. En aquest aspecte també destaquen les contravencions penals contra el patrimoni on hi ha 19 menors inculpats: deu d’elles van ser per un furt per valor no superior als 600 euros, tres per furt d’ús de vehicles per valor no superior a 2.000 euros, i tres per danys dolosos per valor no superior a 600 euros, dos per inscripcions, pintades o fixació de cartells en edificis o mobiliari urbà i un per estafa per valor no superior a 600 euros.

Contra la llibertat sexual

Quatre menors van ser inculpats per delictes contra la llibertat sexual, i en concret per actes sexuals sense consentiment en el concepte de violència domèstica sobre menors. Val a dir que en l’anterior curs judicial (el del 2015-2016) no hi ha cap inculpat menor per delictes contra la llibertat sexual.

En matèria de drogues, destaca que dos inculpats són per tràfic de cànnabis i un altre per possessió de droga tòxica per al propi consum. Tanmateix, nou menors més van ser inculpats per contravencions penals contra els interessos generals en acusar-los a sis d’ells per possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, un altre per al consum individual de cànnabis o droga de toxicitat similar, i dos més per introducció de cànnabis per al consum propi i consum conjunt per dos o més persones de cànnabis, respectivament.

Es remarquen altres delictes d’inculpació com són dos d’injúria a autoritat o funcionari, com a delicte contra l’honor, i dos inculpats menors més per usurpació de la identitat.