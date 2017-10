Els monitors passaran a cobrar un sou fix mínim aquesta temporada

Canvis en els contractes dels monitors d’esquí per aquesta temporada d’hivern. Almenys així ho assenyalen les condicions que Saetde ha fet arribar als professionals a les quals ha tingut accés el BONDIA. I sembla ser que la resta d’estacions adoptarien una solució similar, introduint-hi, però, certes peculiaritats en cada cas. La principal novetat que recolliran aquests contractes és que a partir d’ara els instructors passaran a cobrar un sou fix mínim al qual s’hi afegirà una prima. Això representa un canvi radical respecte de les condicions que fins l’any passat tenien aquests empleats ja que cobraven per hora treballada. Així succeïa, per exemple, que si no hi havia neu no percebien cap ingrés. I que en èpoques de poca feina els sous fossin molt baixos.

Aquest hivern, en el cas de Saetde, però, els monitors d’esquí rebran un salari mensual per 40 hores setmanals, que serà de 1.400 euros bruts per a les titulacions més altes i de 1.229 per a la resta. A banda, hi haurà un salari variable que consistirà en una prima comercial que es pagarà a un preu determinat a partir de la 73a hora i a un altre preu a partir de la 75a hora i tot això en funció de la titulació. També s’estableixen com es cobraran les hores requerides (per les quals un client demana específicament per un monitor concret). Aquesta prima es concedirà a partir de la cinquena hora mensual per als nous monitors i en el cas dels repetidors no s’aplicarà fins a la desena (cal constatar que són els instructors que ja han treballat en altres ocasions a Andorra els qui tenen un volum més elevat d’aquest tipus d’hores).

Preguntat per aquests canvis, el president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME), Carles Iriarte, va destacar que posen en evidència que el que ha denunciat en els darrers temps l’entitat era cert i això ha provocat que les estacions hagin hagut de canviar els contractes perquè han vist que no eren legals. “Això és la mostra que els contractes que s’han estat fent durant anys no complien la llei”, va remarcar. Des de l’associació, a més, es va indicar que tenir un sou mínim fix ofereix seguretat, perquè passi el que passi es podran tenir uns ingressos a diferència de les temporades anteriors en què en les èpoques de menys feina es donaven casos de monitors que no cobraven el mínim per estar coberts per la CASS. També celebren que els canvis garantiran que l’estació subministri els equips de protecció individual (com són el casc, el vestuari o la crema solar, per exemple).

Tot i això van deixar clar que caldrà analitzar la lletra petita un cop tinguin els contractes i conèixer com es distribuiran els horaris. A banda, remarquen que “si és per cobrar el mateix que l’any passat no hi estarem d’acord” i van recordar que ja havien plantejat un increment de dos euros l’hora per “viure de la professió i viure’n dignament”. “Estem a l’expectativa”, va dir Iriarte. Des de l’AAME es va remarcar que la proposta que l’entitat plantejava era “més interessant” que l’adoptada finalment per les estacions.