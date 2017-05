Els organitzadors de la 7a Cursa de la dona esperen superar les 800 participants de l'any passat

El diumenge 11 de juny se celebrarà la 7a Cursa de la dona, dedicada a la lluita contra el càncer. L'objectiu de l'esdeveniment és fer visible aquesta malaltia i donar suport a les persones que l'han patit o l'estan patint. Les inscripcions per córrer estan obertes exclusivament a les dones, encara que els homes també poden col·laborar comprant la samarreta solidària i corrent sense dorsal. Els organitzadors esperen superar el nombre de participants de l'any passat, que va ser de 800 dones. La cursa comptarà amb dos circuits diferents, un de 2,5 quilòmetres i l'altre de 5 quilòmetres.

La Cursa de la dona arriba a la setena edició amb el lema 'Deixem el càncer enrere'. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), se celebrarà el diumenge 11 de juny i pretén aplegar unes 900 dones, superant les 800 que hi van participar en l'edició anterior.

L'objectiu de la cursa és donar visibilitat al càncer, en especial al càncer de mama. "El dia de la cursa volem que els rellotges s'aturin una estona per poder recordar totes les persones que han patit o estan patint el càncer", ha assegurat la presidenta de l'ADA, Montserrat Nazzaro.

Per Nazzarro l'esdeveniment "és més una festa que una cursa" i creu que ha de ser un punt de reunió per les dones, sigui caminant o corrent. Poden col·laborar en l'activitat tant dones com homes, tot i que la inscripció a la cursa només està oberta a les dones, mentre que els homes poden adquirir la samarreta solidària i córrer sense dorsal. La cursa comptarà amb dos circuits: un de 2,5 quilòmetres i l'altre de 5 quilòmetres, i ambdós començaran i acabaran a l'illa Carlemany.