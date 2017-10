Els panellets i les castanyes a totes les parròquies i per a tothom

La celebració de la castanyada arriba avui a totes les parròquies. Escaldes-Engordany ho celebra de la mà de l’Associació dels Amics del Pont dels Escalls. Així, el Comú informa que totes aquelles persones que vulguin menjar castanyes i gaudir del caliu i la bona companyia només s’han de dirigir a la plaça dels Dos Valires a partir de les 22 hores.

A la Massana, una de les novetats d’aquest any de la festa de Tots Sants és que el tradicional taller de panellets de la Casa Pairal s’ha obert enguany a gent de totes les edats i ja s’hi han apuntat quatre infants amb els seus pares. El taller és avui a partir de les deu del matí a la Casa Pairal. A la tarda s’ha programat una sessió de maquillatge de terror de 16 a 20 hores, a la sala de la Closeta. Els joves del Punt 400 seran els encarregats de maquillar a tothom amb diversos motius de Halloween.

L’acte central serà la castanyada popular, a partir de les nou del vespre, a les Fontetes, on es repartiran més de cent quilos de castanyes, acompanyades de moscatell.

Una dotzena d’infants i joves usuaris del Punt Jove d’Ordino i una desena de padrins de la Casa Pairal van elaborar ahir al matí panellets, en el marc d’un taller intergeneracional en què grans i petits van poder compartir experiències. Tal com va explicar la secretària de Cultura del Comú d’Ordino, Sandra Mas, aquesta proposta serveix perquè “uns aprenguin dels altres” i s’emmarca en un seguit de propostes que al llarg de l’any uneix joves i padrins al voltant de la cuina. En aquest cas, l’activitat es duu a terme aprofitant les vacances escolars de Tots Sants. Ja fa uns anys que es duen a terme iniciatives entre els usuaris del Punt Jove i de la Casa Pairal. De fet, va ser ahir a les deu del matí quan grans i petits es van posar mans a l’obra per fer els panellets de pinyons, coco o amb cireres, entre d’altres. La massa ja estava preparada i llavors només va caldre que cadascú escollís el gust de cada panellet que volia fer i hi donés forma. Posteriorment es van coure al forn i, així, qui va voler es va poder endur els panellets a casa. La proposta forma part de les activitats que s’organitzen des del comú d’Ordino per les vacances escolars de Tots Sants.