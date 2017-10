Els pensionistes creixen un 1,6% i la pensió mitjana és de 574,9 euros

La Caixa Andorrana de Seguretat Social té registrats fins a 11.934 pensionistes al tancament del primer semestre de l’any, una xifra que suposa un increment de l’1,6% respecte al mateix període de l’any.

Així es desprèn si més no de la liquidació pressupostària i resum executiu del segon trimestre de l’any, que el consell d’administració de la CASS va aprovar en la darrera reunió, i que posa de manifest que la pensió de jubilació mitjana que paga la parapública a 9.209 pensionistes, 5.598 residents al país, és de 574,90 euros mensuals.

A aquestes xifres cal afegir-hi les 1.084 persones, 627 de les quals residents al país, que perceben una prestació d’invalidesa passada a vellesa, amb un import mitjà de 670,31 euros mensuals, 20 capitals de jubilació, només sis dels quals corresponents a persones que viuen al Principat, amb un import mitjà de 7.227,31 euros, i 2.908 persones, 1.714 residents al país, que perceben la prestació de viduïtat amb un import mitjà de 322,89 euros mensuals. A més, 76 persones reben la reversió de viduïtat temporal, amb una quantia mitjana de 696,37 euros mensuals.

Dels jubilats que cobren una pensió, fins a 4.482 han cotitzat més de 20 anys a la CASS i reben una prestació per jubilació d’un import mitjà de 882,19 euros mensuals. Com és lògic la quantia de les pensions s’incrementa amb els anys de cotització. D’aquesta manera, els 1.645 pensionistes que han cotitzat més de 35 anys reben una pensió mitjana de 1.252,62 euros.

En canvi, l’import mitjà que reben els 1.610 pensionistes que han cotitzat menys de cinc anys és de 63,02 euros mensuals, quantitat que s’eleva a 186,99 euros per a aquells que han cotitzat entre 6 i 10 anys i fins als 322,30 euros per als que ho han fet entre 11 i 15.

D’altra banda, el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general a 30 de juny passat, 2.575, disminueix un 0,8 en relació amb el registrat al tancament del primer semestre de l’any passat. D’aquests beneficiaris de prestacions, 2.234 perceben una pensió d’invalidesa, 340 una d’orfenesa i es paga una prestació de reversió d’ascendents a una persona. Entre les persones que perceben una prestació per invalidesa, la CASS distingeix entre els que ho fan per malaltia comuna, que són 1.562 i la mitjana de la prestació se situa en 691,95 euros mensuals, i els que tenen aquesta prestació per accident laboral, que són 750 i reben un import mitjà de 439,52 euros mensuals.

En el cas dels beneficiaris d’una pensió d’orfenesa la quantia mitjana d’aquesta prestació és de 283,23 euros

mensuals mentre que l’import de la pensió de reversió d’ascendents és de 283,86 euros mensuals.

Pel que fa a la taxa de dependència, i després que en els primers sis mesos de l’any s’hagi registrat un increment del 3,6% del nombre d’assalariats que cotitzen a la CASS, es va situar el mes de juny en 3,54 assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació, una xifra superior a la registrada el juny del 2016.