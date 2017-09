Els primers edificis amb certificat Regenera arribaran abans del 2019

A l’associació Andorra Regenera ja li han encarregat diferents projectes, i les primeres obres amb certificació Regenera –un segell impulsat des d’Andorra que avalua la sostenibilitat, tant ambiental com socioeconòmica, dels edificis i del disseny urbanístic– veuran la llum en els propers mesos. Abans de finals de l’any que ve “hi podria haver les primeres certificacions”, va confirmar un dels promotors de la certificació i membre de l’associació Regenera, Josep Maria Comes. Una oficina bancària, The Cloud, la futura escola bressol del Pas de la Casa i la millora i embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany són alguns dels projectes que es treballen amb la idea d’obtenir el segell.

El plec de bases per adjudicar els treballs tècnics de redacció del projecte i direcció d’obra relatius a la construcció de l’escola bressol i del llaç d’animació del Pas de la Casa, per exemple, ja inclou com a requisit l’obtenció de la certificació Regenera. I el que regulava el concurs per a la remodelació i l’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany també. No són els únics, i ni molt menys els més avançats.

El projecte de The Cloud ja ha passat una auditoria prèvia, en fase de preprojecte, en què s’ha revisat diferents punts per veure quins aspectes dels estàndards es complien, quins caldria complir per obtenir un dels segells, i en quins àmbits, dels set que inclou Regenera, caldria millorar. Però aquest encara cal començar a construir-lo.

És d’esperar, doncs, que aquestes futures construccions tinguin un segell Regenera, ja sigui de bronze, de plata, d’or o de platí. I malgrat que sembli que només optin a aquesta certificació les obres impulsades des del sector públic, el segell també està a l’abast dels privats, ja sigui per a obra nova o per a reformes. Ara per ara, un dels projectes que estan “més avançats” és el d’una oficina bancària, en què caldrà fer l’auditoria final i atorgar-li el segell que correspongui.

LA CERTIFICACIÓ

S’ha establert quatre segells: Regenera Bronze –per al qual cal obtenir una puntuació d’entre 70 i 79 punts–, Regenera Plata –per al qual es requereix entre 80 i 95 punts–, Regenera Or –de 96 a 110 punts– i Regenera Platí –entre 111 i 130 punts–. Els punts es distribueixen en indicadors que s’agrupen en set àmbits diferents, que van des de la integració de l’entorn fins al manteniment de l’edifici passant per qüestions d’eficiència energètica.

Regenera, tal com el defineix Comes, “és una relació d’indicadors amb valors”, i “la valoració no la pot tocar ningú”. És el que configura l’estàndard de qualitat Regenera, i persegueix generar un “canvi de paradigma cap a l’excel·lència”.

Per obtenir qualsevol dels quatre segells s’ha de complir uns requisits: complir amb els requisits d’obligat compliment definits per la norma de certificació Regenera, superar una auditoria de verificació del sistema de gestió Regenera i obtenir una puntuació mínima de 70 punts en els indicadors tècnics.

El primer pas és redactar el projecte i fer una autoavaluació. És a dir, seguint els paràmetres de la certificació Regenera, veure que es complirà tots els requisits obligatoris, quants punts es poden obtenir i en quins àmbits caldria millorar per aconseguir una puntuació més elevada. Llavors caldrà fer l’obra, i un cop construït caldrà tenir “l’evidència objectiva” que la construcció compleix els requisits. Per això s’haurà de passar una auditoria externa. Caldrà fer les proves tècniques escaients que demostrin que la construcció compleix els diferents punts i presentar els resultats als auditors. “El paper ho aguanta tot”, defensa l’enginyer promotor d’Andorra Regenera, però “sempre hi ha alguna desviació en l’execució” de l’obra.

Aquesta auditoria externa l’hauran de fer empreses externes a l’obra. La voluntat és que siguin empreses certificadores, que tenen un reconeixement internacional en el camp de la certificació, com poden ser Aenor, Applus, Bureau Veritas, Lloyd o altres. Així el segell tindrà “reputació a escala internacional”. Aquestes empreses hi donaran visibilitat i una imatge de seriositat, a part de donar validesa a l’estàndard.

Ja s’ha contactat amb una certificadora internacional –a Andorra no n’hi ha cap– i, segons Comes, “veuen amb bons ulls” la certificació Regenera. Però cal acabar de polir-la. Per això les primeres auditories les faran empreses amb experiència a Andorra en el camp de les auditories de qualitat i les certificacions.

Un cop es tingui el segell, com passa amb qualsevol certificació, es requerirà un manteniment, ja que hi ha diversos factors que poden fer canviar la puntuació obtinguda.