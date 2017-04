Els residus orgànics, condemnats a ser exportats per l’orografia

El reciclatge de la matèria orgànica a Andorra començarà a la tardor i ho farà molt a poc a poc, fins al punt que no es veu en un horitzó més proper de tres anys que s’estengui a la població en general, i encara menys sense poder tenir una planta de compostatge al territori per la dificultat de l’orografia, cosa que fa que aquest residu hagi de ser exportat obligatòriament. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explicar ahir que un decret que es publicarà abans de l’estiu obligarà vuit centres comercials a reciclar la matèria orgànica a partir de la tardor. En aquesta primera fase s’hi afegiran alguns establiments de restauració i hostaleria que ja van prendre part en la prova pilot per poder arribar a les 1.000 tones de reciclatge que marca el Pla nacional de residus 2020.

Planta de difícil ubicació

Els centres comercials passen ara doncs a ser productors singulars, com ja ho són els restaurants. L’exportació que es farà a una planta de compostatge de Catalunya que determini el licitador de la recollida de l’orgànic sembla que serà el futur, almenys a mitjà termini, que tindrà aquesta matèria. Calvó va reconèixer que a Andorra “hi ha una sèrie de limitacions degudes l’orografia” que impedeixen trobar un terreny per ubicar una planta de compostatge, que també ha de tenir un mínim de tones per funcionar, la quantia de les quals la ministra no va determinar. L’orografia suposa una complicació perquè ha d’estar allunyada dels nuclis poblacionals per evitar molèsties d’olor i d’altres, i les zones llunyanes solen ser molt altes, com el Pas de la Casa, on es va fer una prova pilot l’any passat i que el ministeri va descartar perquè la manca d’oxigen impedeix el tractament òptim del compostatge de l’orgànic. Calvó, doncs, va ajornar fins al proper Pla nacional de residus, que es farà posteriorment al del 2020, l’estudi de la possible ubicació d’una planta de compostatge, però també la implantació del reciclatge de l’orgànic per a tota la població.

El decret afectarà per ara vuit centres comercials, i els que vagin més enllà en la recollida selectiva rebran un distintiu amb què el Govern vol reconèixer l’esforç suplementari i que establirà una classificació de bronze, plata i or.

La ministra va reconèixer que la restauració genera més residus de matèria orgànica que els que puguin generar aquests vuit centres comercials per als quals començarà la fase inicial de reciclatge d’aquest residu. La raó per la qual s’ha triat els centres comercials “és perquè es vol que el compost, el material d’origen, sigui net i de qualitat”, va dir la ministra. Els centres comercials poden fer el triatge més net, mentre que els establiments de restauració “ho tenen més difícil per fer la separació”, va manifestar Calvó. Tot i això, la ministra va admetre que els vuit establiments adherits a la prova pilot, després de rebre una formació específica, van aconseguir fer un reciclatge d’un compostatge net.

D’altra banda, Calvó també va explicar que en la Comissió Nacional de Residus es va tractar ahir de l’augment del preu de les bosses de plàstic que es va anunciar el mes de novembre passat, tot i que encara no s’ha decidit la pujada exacta. La ministra ha confirmat que no s’incrementarà fins als 20 cèntims com s’havia dit inicialment i per compensar-ho s’està treballant en altres aspectes, com la retolació de les bosses amb un missatge de prevenció de residus.