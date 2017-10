Els Serradells canvia de cara i estrenarà imatge a finals de l'any vinent

Les obres per remodelar el Centre Esportiu dels Serradells, sobretot la seva façana principal, començaran de manera imminent i s'allargaran durant dotze mesos. D'aquesta manera, a finals de l'any vinent la instal·lació comunal estrenarà imatge, amb una façana que es modernitzarà, amb tonalitats marrons, canvis a les parets de la piscina interior i l'exterior, i també millores a la recepció. Junt amb l'embelliment de l'avinguda Meritxell és l'obra més important d'aquest mandat al Comú d'Andorra la Vella, ja que el seu cost ascendeix gairebé fins als 3 milions d'euros. El conseller d'Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, ha justificat el projecte ja que feia temps que no s'invertia en la instal·lació i calia fer-hi reforços estructurals.

El Centre Esportiu dels Serradells viurà un important rentat de cara. El Comú d'Andorra la Vella ha decidit invertir gairebé tres milions d'euros en renovar tota la façana exterior, parets interiors i també la recepció. Es tracta d'un dels projectes més importants d'aquest mandat, ha assegurat el conseller d'Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, juntament amb l'embelliment de l'avinguda Meritxell. Les obres començaran de manera imminent i s'allargaran durant dotze mesos. D'aquesta manera, a finals de l'any vinent la instal·lació estrenarà imatge, molt més moderna i de tonalitats marrons a la façana principal. Els treballs ja estan adjudicats.

Cortés ha exposat que feia anys que no es feia una reforma d'aquesta dimensió als Serradells, i que era necessari, ja que a més les obres impliquen la millora d'elements estructurals de l'edifici.

Pel que fa al projecte, que podran veure tots els ciutadans a l'estand del Comú a la Fira d'Andorra la Vella que tindrà lloc del 27 al 29 d'octubre (juntament amb el projecte d'embelliment de Meritxell), on hi ha més canvis és a la façana principal, amb una imatge més moderna. La piscina exterior també es veurà renovada, amb elements de disseny a la paret i claraboies que també serviran per donar llum a la piscina interior. Pel que fa a la recepció, canvia la seva ubicació, els colors i la decoració.

La remodelació dels Serradells i l'embelliment de Meritxell són els dos grans projectes de la corporació, però properament també se'n duran a terme d'altres, com la remodelació de la part baixa de l'avinguda Tarragona (per completar els treballs fets a la part alta), la renovació del paviment del carrer Prat de la Creu i la construcció d'un nou aparcament a la zona de l'escola andorrana de Santa Coloma.