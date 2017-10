Els Serradells estrenarà imatge a finals del 2018

Les obres per remodelar el Centre Esportiu dels Serradells, sobretot la seva façana principal, començaran de manera imminent i s’allargaran durant dotze mesos. D’aquesta manera, a finals de l’any vinent la instal·lació estrenarà imatge, amb una façana que es modernitzarà, amb tonalitats marrons, canvis a les parets de la piscina interior i l’exterior, i també millores a la recepció. Junt amb l’embelliment de l’avinguda Meritxell és l’obra més important d’aquest mandat al Comú d’Andorra la Vella, ja que el seu cost ascendeix gairebé fins als 3 milions d’euros. El conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, va justificar el projecte ja que feia temps que no s’invertia en la instal·lació i calia fer-hi reforços estructurals. Properament també es duran a terme altres obres, com la remodelació de la part baixa de l’avinguda Tarragona o la renovació del paviment del carrer Prat de la Creu.