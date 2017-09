Els taxistes demanaran apujar les tarifes per sobre de l’IPC

L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) té previst demanar al Govern un increment de les tarifes de cara al 2018. El sector considera que aquest augment hauria de ser superior al creixement de l’IPC. Indiquen que fa quatre anys que el preu dels serveis de taxi no es modifica i per això remarquen que l’any que ve s’hauria de revisar “perquè tot s’ha apujat” i mantenir-lo congelat “no és

normal”.

La proposta la treballen ara els membres de l’associació, que decidiran quin percentatge consideren que cal aplicar, i a principis de novembre la traslladaran a l’executiu. L’entitat espera que finalment es doni el vistiplau a l’increment, tot i que no tenen gaire confiança en la possibilitat que acabi sent superior a la inflació.

Aquesta demanda arriba després de la feta per les empreses que cobreixen el servei de transport públic intern. Les companyies consideren que el preu del bitllet hauria de créixer un 3,6% i remarquen la necessitat de posar-lo al dia després que hagi estat congelat des del 2013. El 2016, l’executiu va optar per no incrementar la tarifa del servei de taxi tal com havia demanat el sector. En aquell moment el Govern va atribuir la decisió a la baixada de preu dels carburants i al fet d’haver tancat l’any amb l’IPC negatiu. Amb tot, es va acceptar la petició de crear un nou suplement, fixat en 1,30 euros per viatge, per transportar més de quatre passatgers.

Per altra banda, l’Associació de Taxistes d’Andorra està en procés de renovació de la junta de l’entitat. Els associats ja van fer les votacions, de les quals va sortir elegit un nou president. Ara l’entitat està a l’espera de formalitzar els canvis dels membres de la junta directiva al Govern, una actuació que es preveu tenir tancada la setmana que ve.