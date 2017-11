Els tècnics comunals debaten sobre les parròquies amigues de la infància en una sessió de treball amb Unicef

Les parròquies amigues de la infància ha estat l'eix de la sessió de treball que han mantingut aquest dimecres els tècnics comunals amb representants d'Unicef. L'acte forma part de l''Andorra meeting point' que continuarà aquest dijous al matí a l'auditori Rocafort de Sant Julià de Lòria. L'activitat està organitzada, en la seva primera edició, conjuntament pel Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef i el comú lauredià. L'objectiu és generar un nou espai d'anàlisi, diàleg i consens per a la infància del país. La sessió de treball ha comptat amb la participació de Marta Arias, especialista en polítiques d'infància i sensibilització d'Unicef amb base a Ginebra i d'Hèctor Encuentra, responsable de sensibilització d'Unicef Andorra.

Durant dues hores s'ha debatut sobre els consells infantils com una eina per millorar la parròquia. Actualment totes tenen els seus consells i s'han posat sobre la taula la seva organització, el compromís polític i les sinergies entre parròquies. També s'ha parlat del pressupost que cada corporació destina a infància, una xifra que, en alguns casos, es difícil d'aconseguir perquè la partida no està detallada ja que sovint va en el mateix apartat que joventut o esports. El desig d'Unicef, però, és que la xifra quedi separada per saber amb exactitud el que s'aporta a infància.

Pel que fa a les parròquies amigues de la infància s'ha explicat que per complir aquests requisits cal que la població doni prioritat a les veus dels nens i les seves prioritats i els seus drets s'integrin en les polítiques públiques, programes i decisions. A més, ha de convertir la Convenció dels Drets de l'Infant (CDI) en resultats tangibles, rellevants i mesurables per les nenes i els nens.

D'altra banda, l'ONG també insta a l'acompliment de la Convenció dels Drets de l'Infant (CDI) i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La finalitat és assegurar el ple desenvolupament del seu potencial com a infants i joves actuals i com a ciutadans adults del futur.