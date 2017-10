Els treballs per fer possible el ràfting continuen amb la pesca elèctrica de truites al Valira

Aquest dimarts s’ha procedit a efectuar les pesques elèctriques per treure les truites i poder repoblar posteriorment la fauna i al mateix temps evitar malmetre les espècies. Segons el comú de Sant Julià de Lòria, els treballs de neteja del riu Valira per poder fer possible el projecte del ràfting a la parròquia s’estan duent a terme dins els terminis establerts.

Des de fa poc més d’un mes es treballa en la neteja del riu Valira per poder fer possible el projecte del ràfting a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Aquest dimarts, informa el comú, s’ha procedit a efectuar les pesques elèctriques per treure les truites i poder repoblar posteriorment la fauna i al mateix temps evitar malmetre les espècies. Així, els treballs s’estan duent a terme dins els terminis establerts.

El comú assenyala que el procés de neteja ha permès eliminar runa i ferralla, a més, s’han fet amidaments, s’han fet controls de flora i fauna, i s’ha preparat el terreny amb al voluntat de preservar el medi ambient i l’entorn natural abans d’entrar les màquines a treballar.

Amb l’objectiu de preservar al màxim l’entorn natural i respectar el medi ambient s’han seguit els procediments recomanats pels tècnics de medi ambient. Els treballs de la pesca elèctrica permeten treure les truites del riu sense perjudicar el seu estat de salut i, un cop s’hagin acabat els treballs d’arranjament del riu, les truites seran retornades al seu habitat natural.

La corporació assegura que treballa amb sintonia i bona harmonia amb el Govern per tal de tirar endavant el projecte i fer que el ràfting sigui una realitat a Sant Julià de Lòria.