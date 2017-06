Els turistes augmenten un 8,9% durant la temporada d’hivern

La temporada d’hivern es va tancar amb xifres positives, un fet que pel ministre de turisme, Francesc Camp, demostra que “la tendència d’aquest mercat continua creixent malgrat que ja estigui en una situació molt consolidada”. Segons va explicar ahir davant del sector, els turistes van augmentar un 8,9% fins a arribar a 1.417.487 (xifra que suposa 116.151 persones més que l’any passat). Aquest increment supera les previsions fetes per Andorra Turisme, que s’havien fixat una pujada del 2,2%. El ministre va recordar que abans de la temporada ja havia advertit que seria difícil créixer tenint en compte les xifres de l’any anterior. Amb tot s’ha mantingut la dinàmica.

Ha contribuït a aquest augment el mercat espanyol, que ha crescut un 11,5%. També han pujat els turistes d’altres mercats (un 5,9%), entre els quals es troba el rus (que creix un 30%), tot i que encara no s’han recuperat les xifres del 2014, el britànic i el del Benelux. L’únic punt negatiu és França, que registra una reducció del 2% (la previsió era atraure un 2% més de turistes). Camp creu que cal emmarcar aquest resultat en un context de creixement amb una aturada aquest any. Així, va indicar que no s’està perdent mercat francès sinó que s’ha produït un estancament després que l’any passat augmentés un 30%. En aquest sentit va recordar que en quatre anys s’ha passat de 105.000 turistes gals a 153.000, xifra que suposa un increment de gairebé el 50%. El ministre també va afegir que caldria analitzar si els Alps i altres zones properes a Andorra han tingut més neu aquest hivern i això ha fet que els esquiadors es repartissin. Amb tot va recordar que s’està fent un esforç en comunicació a França i que es mantindrà.

Quant a les dades de turistes per mes, a l’hivern es va registrar un augment més important del previst al desembre i al gener (del 22,3% i l’11,9%, respectivament), mentre que a l’abril es van assolir xifres molt més altes que la temporada passada (del 46,2%). Camp també va afegir que la temporada es va tancar amb un estancament en els dies d’esquí venuts (van augmentar un 0,1% (2,4 milions de dies d’esquí), mentre que els altres serveis d’oci van créixer un 1% (268.386 entrades). Les oficines de turisme, per la seva banda, van tenir un 10,6% més de visites (124.644 persones) i l’ocupació hotelera va pujar un 2,5% fins a situar-se al 64,5%, amb un rècord històric al febrer.

Camp es va mostrar a l’espera que el nombre de turistes continuï augmentant l’any que ve gràcies a la recuperació de les economies dels països de l’entorn, que permet a la població gaudir de més poder adquisitiu, i l’esforç que es fa des d’Andorra Turisme.

Accions de promoció

En el balanç de la campanya d’hivern que va fer Andorra Turisme davant del sector, Camp va defensar que l’acord assolit amb Disney permet arribar a un públic molt afí a Andorra (el familiar), al mateix temps que permet tenir un impacte més important, tot això sense augmentar el pressupost.

Per altra banda, a França s’ha organitzat la segona edició de l’Andorra Winter Guest, un projecte recomanat per la Unió Hotelera d’Andorra. Això ha permès portar al Principat tretze celebrities del país veí del nord, un fet que té repercussió a les xarxes socials i que permet aparèixer en canals de televisió gals. El ministre de Turisme va destacar que d’aquesta manera es pot assolir un estalvi important, ja que si s’hagués de contractar publicitat en aquests mitjans seria molt més car.

De cara a la propera temporada d’hivern ja es treballa en un nou espot televisiu, que s’espera que potenciï l’impacte de la campanya.