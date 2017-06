Els veïns d’Aubinyà clamen ajuda als grups polítics

Sota la plataforma constituïda ja fa més de dos anys amb el nom de Ciutadans d’Andorra molt Preocupats, els veïns d’Aubinyà han demanat a tots els grups parlamentaris que s’aprofiti el debat sobre les modificacions previstes en la llei del sòl per fer una reforma més profunda. Els veïns d’Aubinyà, tal com ja ha informat aquest diari en reiterades ocasions, reclamen que no s’apliqui de manera retroactiva la llei a una urbanització construïda l’any 1970. “Esperem que mitjançant esmenes es recullin les nostres demandes i es canviï la llei d’una manera més profunda, per no canviar-la ara i al cap d’uns anys tornar-la a canviar, amb la inseguretat jurídica que això comporta”, va explicar Sergi Majoral, un dels veïns d’Aubinyà afectats.

En l’escrit la plataforma ciutadana diu que la llei del sòl actual conté errades perquè “pressuposa que els veïns d’una urbanització són també sempre propietaris dels vials privats que s’han de cedir als comuns. A més es demana que aquests vials compleixin la normativa actual per ser cedits, i comporta una retroactivitat prohibida en la nostra Constitució”. La realitat és que els veïns d’aquesta i altres urbanitzacions tenen uns carrers que no estan adaptats a les normes urbanístiques actuals, però estem parlant d’urbanitzacions que daten del 1970 i que tenen dos anys per cedir els carrers als comuns per llei, i urbanitzats, amb el cost que això suposa.

A més a més de criticar la retroactivitat que, segons consideren, se’ls exigeix, també assenyalen que la “cessió obligatòria i gratuïta és una expropiació sense compensació i per tant és una prevaricació”, diu el comunicat.

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va dir que aquests canvis s’estudiarien en modificacions futures de la llei i no en les que ara es tramiten, però els veïns d’Aubinyà veuen difícil poder complir aquesta voluntat.