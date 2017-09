Els veïns de l’edifici incendiat a Carlemany continuen reallotjats

Els 22 veïns de l’edifici de l’hotel Eureka, a l’avinguda Carlemany, continuen reallotjats a l’hotel Fènix i al mateix hotel Eureka, tot i que s’espera que els que ocupen els habitatges de la primera, segona i tercera plantes puguin tornar ràpidament a casa seva perquè han estat les plantes menys afectades. La Policia, però, continua amb la investigació que està oberta per esbrinar quina va ser la causa que va originar el foc al menjador del pis que dilluns, al voltant de les sis de la matinada, va malmetre tota la quarta planta.

“Ens han dit que estan fent les tasques de neteja i de millora dels desperfectes al més ràpidament possible perquè la major part dels veïns puguin tornar a casa seva”, va comentar Sílvia Coria, que és directora de l’hotel Eureka i també veïna d’un dels pisos afectats.

L’hotel Eureka no va ser afectat pel foc i no va haver de tancar les portes, però l’establiment de restauració de sota de l’edifici ahir encara no va poder obrir per les tasques de revisió que s’estaven fent sobre l’estructura de l’edifici.

Tot i això, els veïns encara no saben quan podran tornar realment a ocupar el seu habitatge, perquè les tasques d’inspecció i de rehabilitació per avaluar l’estat de les instal·lacions, no només dels pisos afectats sinó de l’edifici sencer, encara continuaran avui.

Les revisions de les instal·lacions les estan efectuant instal·ladors i organismes de control professionals, que seran els que hauran d’emetre els informes i les certificacions sobre l’estat de l’edifici. Segons van informar des del Govern ahir, s’espera que des d’avui comencin a arribar les primeres certificacions, a partir de les quals s’espera que els veïns puguin tornar a casa de forma gradual, així que pot ser que els primers hi tornin avui.

L’incendi, que es va declarar dilluns passat cap a les sis de la matinada, va malmetre la quarta planta de l’edifici, que va ser on es va originar el foc. Un gos va perdre la vida perquè es trobava en el pis sinistrat i tres veïns i un bomber van haver de ser atesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per intoxicació de fum, tot i que van ser donats d’alta el mateix matí de dilluns. La tercera planta també va quedar malmesa per l’aigua utilitzada en les tasques d’extinció de l’edifici, i la primera i la segona són les plantes amb menys danys. Possiblement seran els veïns d’aquestes els primers que podran tornar a casa seva.