Els veïns de l’ETR “són la pròxima víctima de la mala gestió política”

Els membres de la plataforma Aldosa Veïns consideren que “són la pròxima víctima de la mala gestió política i ambiental” del Govern. Així ho van manifestar mitjançant un comunicat emès ahir, en resposta a les informacions publicades que asseguraven que l’afectació de l’Estació Transformadora (ETR) seria pràcticament zero, ja que tocant la paret de la infraestructura es registrarien entre 0,1 i 0,5 microtesles, uns nivells molt inferiors a les 100 microtesles que permet Europa.

En el comunicat, la plataforma acusa el Govern de “no voler assumir els canvis que suposa la ubicació en un altre indret” i de fer servir “el recurs d’interès nacional per poder obviar la voluntat d’implicació de tercers (població, comuns...) en un projecte dubtós”.

D’altra banda, els veïns posen en dubte les inversions que el Govern i FEDA asseguren que ja han fet per emplaçar l’ETR a l’Aldosa, perquè entenen que, en cas d’haver-se realitzat, en proposar l’alternativa del bosc de les Paulelles “no s’hauria demanat a Nord Andorrà d’estudiar-la”. En aquest punt, els membres de l’Aldosa Veïns es pregunten: “És que volien guanyar temps confrontant-nos amb Nord Andorrà?”

En el comunicat, la plataforma insisteix en els riscos que suposa l’ETR i afegeix, més enllà de les radiacions elèctriques, magnètiques i electromagnètiques, els riscos de les obres en si, del moviment de terres, del trànsit dels camions i les vibracions a les cases. Igualment, recorden que aquest tipus d’instal·lacions té un “alt risc d’accidents tècnics i un risc potencial de provocar incendis, que a més poden alliberar gasos tòxics produïts per l’aïllament que s’utilitza” en aquestes construccions. Així mateix, demanen “qui assumiria els problemes que poden tenir els veïns arran de la construcció” i insisteixen que “les pèrdues per als veïns no només seran de caràcter social, mediambiental i de riscos per a la salut, aquests són inavaluables”.

El PS demana els estudis i informes sobre l’ETR

Vist el neguit dels veïns de la futura ETR de l’Aldosa, la consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha fet arribar a Sindicatura la petició d’una sèrie de documentació sobre el projecte. Concretament, es demana la “còpia del projecte de l’Estació Transformadora Elèctrica (ETR) en un terreny de la Gonarda, al poble de l’Aldosa”, “l’estudi de l’impacte sobre la salut” de la instal·lació, la “relació de les despeses efectuades fins al dia d’avui relacionades” amb el projecte i la “còpia de l’informe de valoració tècnica i econòmica sobre la possibilitat d’un canvi d’ubicació de la mateixa instal·lació al bosc de les Paulelles, al poble d’Anyós”.