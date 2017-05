Els veïns tenen dubtes “confirmats” sobre l’heliport nacional a Tresoles

Els membres de la plataforma que s’oposa a la construcció de l’heliport nacional al terreny de les Tresoles, al costat de FEDA, han vist “confirmats” els dubtes que sempre han mostrat sobre la construcció de la infraestructura en aquest emplaçament. L’informe dels tècnics francesos d’aviació civil que els va facilitar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la setmana passada inclou diferents punts que, segons entenen, des­aconsellarien l’elecció d’aquest indret com el més adequat per fer l’heliport.

Segons va explicar ahir un dels impulsors de la plataforma, Alfons Miralles, aquest estudi “no és positiu”, contràriament al que es diu des del Govern, perquè es considera que es tracta d’una ubicació “molt forçada”. Això pot fer, segons la plataforma, que s’encareixi el preu inicial de 3,5 milions d’euros prevists per a aquest projecte, ja que s’hauran de fer treballs per protegir la canonada de FEDA i s’haurà de construir una plataforma d’uns trenta metres d’alçada pel gran desnivell que hi ha per a l’aterratge dels aparells. “Creiem que l’estimació del preu que es fa és molt baixa”, va dir Miralles. Entre els inconvenients d’aquesta ubicació també es fa referència al fet que en direcció nord els aparells biturbina tindran una “sortida molt estreta i en corba”. Tot plegat fa que la inquietud que els integrants de la plataforma sempre han expressat per la situació que defensa l’executiu per materialitzar l’heliport nacional s’hagi vist “confirmada”, després de la lectura d’aquest informe, segons Miralles.

Els membres de la plataforma van tenir la possibilitat d’explicar tots aquests neguits al cap de Govern, Antoni Martí, amb el qual es van reunir ahir per espai de més de dues hores a l’edifici administratiu. La trobada, a la qual també va ser present el titular d’Ordenament Territorial, va ser valorada positivament pels membres de la plataforma, que entenen que Martí “ha pres bona nota” de les seves inquietuds i s’ha compromès a donar resposta a la demanda, que ahir van formular de nou, que s’aturi “de manera immediata” el projecte. Des del Govern no es va donar a conèixer la reunió amb els veïns ni tampoc es va voler oferir cap informació sobre el seu contingut.

Un expert considera que és una infraestructura necessària

L’evolució i el disseny d’heliports van ser dos dels temes que va abordar ahir l’arquitecte espanyol Rafael Torrelo, en una conferència a la sala MoraBanc sota el títol Heliports civils–El cas d’Andorra. La xerrada, organitzada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes, va plantejar les diferents necessitats i particularitats d’aquest tipus d’infraestructura. En aquest sentit, Torrelo va explicar que, per les característiques del país, un heliport seria “molt beneficiós per afavorir el sector turístic i la realització d’esports extrems”. D’altra banda, en l’acte també hi va participar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que es va refermar en la voluntat del Govern de tirar endavant el projecte, després que ahir es reunís amb els membres de la plataforma contra l’heliport amb el cap de Govern, Antoni Martí.