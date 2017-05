En marxa un projecte per donar suport als estudiants a França

L’ambaixada de França, en partenariat amb el ministeri d’Educació, ha impulsat un projecte encaminat a donar suport als joves que escullin França com a país per cursar els estudis universitaris. La iniciativa pretén donar suport i esvair qualsevol dubte a les persones que no estan familiaritzades amb el país veí del nord i estar al costat dels alumnes i els pares. L’objectiu a llarg termini és crear una xarxa d’antics estudiants d’Andorra a França.

L’ambaixada va acollir ahir la primera recepció que s’emmarca en aquest projecte. Hi van ser presents uns 155 alumnes del Liceu Comte de Foix i una quarantena de l’Escola Andorrana que s’han inscrit per accedir als estudis superiors a França, així com el padrí d’aquesta primera promoció i un grup d’alumnes referents. El padrí serà David Betsebé, director d’Alkimia Capital, que tindrà la funció d’aconsellar i acompanyar els nous estudiants. En el futur, aquests padrins també han d’ajudar a trobar estades en empreses a Andorra. Quant als referents, seran alumnes o antics alumnes que visquin a la mateixa ciutat que els nous estudiants i estaran a la seva disposició per oferir qualsevol consell pràctic. Aquesta xarxa d’antics alumnes s’anirà alimentant amb el temps i en el futur es preveu que puguin orientar no només sobre el seu entorn geogràfic sinó també pedagògic.