Encamp ja té a punt les activitats de carnaval per als infants amb la novetat d'un campus de neu

El departament de Joventut i Esports del Comú d'Encamp ha donat a conèixer les activitats de carnaval previstes a Encamp i al Pas de la Casa del 20 al 24 de febrer, les inscripcions per a les quals ja estan obertes i es poden formalitzar als centres esportius, amb la novetat d’un campus de neu entre el 20 i el 24 de febrer, que té com a objectiu perfeccionar la tècnica i introduir als participants al món de la competició d’una forma lúdica.

Pel que fa a Encamp hi ha previstes activitats aquàtiques, jocs dirigits, tallers creatius, jocs d’hivern amb sortides amb raquetes i amb trineu, i un fi de festa el divendres 24 amb una gimcana, dins de la temàtica principal 'Els supermalvats'. Al Pas de la Casa, l’Àrea de Jovent ha preparat un reguitzell de propostes entorn del món màgic d’'Alícia al país de les Meravelles', també amb una pinzellada a la tradició del Carnaval d’Encamp.

El preu dels cinc dies és de 85 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de l’Àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà. A més, l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa dóna la possibilitat a les famílies de portar els infants el dilluns 27, amb un increment de 24 euros. Tanmateix, al Pas de la Casa hi ha la modalitat de pagament de 24 euros al dia, per si les famílies volen portar els infants només alguns dies, i també tenen la possibilitat de la modalitat de migdia sense dinar, al preu de 12 euros.

A més, enguany, com a novetat, es presenta la realització d’un campus de neu entre el 20 i el 24 de febrer, que té com a objectiu perfeccionar la tècnica i introduir als participants al món de la competició d’una forma lúdica. Aquest campus de tecnificació va adreçat a infants nascuts entre el 1999 i el 2008. Aquesta activitat tindrà un preu de 100 euros per als residents a Encamp i de 130 euros per als no residents, amb un descompte del 10% per als posseïdors dels carnets del Club Piolet i del Carnet Jove, i d’un 20% de descompte per al segon germà.