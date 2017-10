Encamp obre les incripcions per a les activitats de les vacances escolars de Tots Sants

El departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp ha donat a conèixer les activitats per a les vacances escolars de Tots Sants, que tindran lloc del 30 d'octubre al 3 de novembre. La proposta de l'àrea de jovent d’Encamp començarà el pròxim 31 d'octubre al Complex esportiu i sociocultural, amb la sortida cap a l’alberg de la Baronia. Un cop allà, i fins al divendres 3 de novembre, els infants de 6 a 12 anys passaran la setmana realitzant diverses activitats, com taller de manualitats, jocs de pistes, gimcanes, entre d'altres, orientades a la temàtica de la festivitat de Halloween i de Tots Sants, com una festa de disfresses o la celebració de la castanyada. A més, també està prevista una sortida a Caldea.

El preu dels cinc dies és de 85 euros, amb un 10% de descompte presentant els carnets del Club Piolet o el Carnet Jove, o per ser usuari de dia de l’àrea de jovent, i d’un 20% de descompte per al segon germà. Les places són limitades a 50 infants i les inscripcions s’han de formalitzar a la recepció del Complex d’Encamp.

Pel que fa a l’activitat de l'Espai Jove, adreçada a joves d’entre 12 i 17 anys, es realitzarà la tradicional sortida a Port Aventura els dies 30 i 31 d’octubre, aprofitant la coincidència de la festa de Halloween al parc d’atraccions. El preu de la sortida és de 85 euros, amb un 10% de descompte presentant el Carnet Jove. Dins del preu s’inclou el transport, una nit d’hotel en règim de mitja pensió i un tiquet de dinar al parc. Les places són limitades a quaranta persones.

Quant al Pas de la Casa, l’àrea de jovent ha preparat un reguitzell d’activitats entorn de la festivitat de Halloween, en què els infants realitzaran tallers (de màscares, de panellets, de disfresses, de maquillatge i de decoració), una gimcana i un túnel terrorífic, activitats aquàtiques, i dues sortides, una a la muntanya i l’altra al castell de Foix.

El preu dels cinc dies és de 85 euros, amb un 10% de descompte presentant els carnets del Club Piolet o el Carnet Jove, o per ser usuari de dia de l’àrea de jovent, i d’un 20% de descompte per al segon germà. Tanmateix, s’ofereix la possibilitat d’agafar les activitats per dies, a un preu diari de 24 euros. Les inscripcions s’han de formalitzar a la recepció del Centre esportiu del Pas de la Casa.