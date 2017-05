Encamp obre les inscripcions per a les activitats esportives d'estiu

La parròquia d’Encamp ofereix, un any més, activitats lúdiques per als més petits gràcies a les colònies d’estiu i les activitats 4x15 a Encamp i al Pas de la Casa, segons informa el comú. Així, el departament de Joventut i Esports del comú d’Encamp ha obert les inscripcions per a les activitats estivals. Pel que fa a les colònies d’estiu es divideixen en dos períodes de dotze dies, un primer torn del 3 al 14 de juliol i un segon torn del 17 al 28 de juliol, i estan dirigides a infants i joves d’entre 8 i 17 anys que realitzen diverses activitats a l’Alberg de la Baronia d’Encamp. Aquesta activitat compta amb 45 places.

La temàtica de les activitats d’enguany serà la ‘Màquina del temps’, que portarà els infants i joves a descobrir la prehistòria, l’edat antiga, l’època medieval, els grans descobriments de l’època moderna i el futur. La temàtica central es desenvoluparà en les activitats lúdiques, esportives i culturals que es realitzaran al llarg dels dies, on els participants faran excursions, acampades, gimcanes, tallers de manualitats, activitats aquàtiques, o sortides com arsa al Cirque du Soleil o a fer barranquisme a Alquézar.

El preu per torn de les colònies és de 230 euros per als infants i els joves de la parròquia d’Encamp, 275 euros per als infants i joves del país i de 465 euros per als infants i joves de fora del país, amb un 10% de descompte per als socis del Club Piolet o del Carnet Jove i un 20% de descompte per al segon germà.

D’altra banda, el 4x15 d’Encamp ofereix una programació diversificada d’activitats per a infants d’entre 6 i 12 anys. Del 3 de juliol al 7 de setembre els més petits podran gaudir d’una planificació completa amb jocs, tallers, activitats aquàtiques i esportives i sortides. La temàtica central també serà la ‘Màquina del temps’. El preu de les activitats del 4x15 és de 85 euros la setmana, i de 75 euros la setmana del 14 al 18 d’agost, perquè el 15 d’agost és festiu, i del 4 al 7 de setembre. També s’aplicarà als preus un 10% de descompte per als socis del Club Piolet o del Carnet Jove i un 20% de descompte per al segon germà.

Pel que fa a les activitats del 4x15 del Pas de la Casa, la temàtica central de les activitats durant l’estiu serà ‘Descobrim el país’, i a partir d’aquesta aniran descobrint les diferents parròquies, realitzant tallers creatius i sortides sobre la parròquia escollida cada setmana. A més, també es realitzaran activitats aquàtiques i esportives.

El preu de les activitats del 4x15 del Pas de la Casa és de 85 euros la setmana, amb 24 euros més el dia 15 d’agost, en què al Pas de la Casa es realitzaran activitats. També s’aplicarà als preus un 10% de descompte per als socis del Club Piolet o del Carnet Jove i un 20% de descompte per al segon germà. Les inscripcions s'han de formalitzar a les recepcions del centres esportius comunals.