Encamp trasllada el Crah Car a la Festa del Poble de finals de juny

El comú d'Encamp ha presentat aquest dijous les activitats proposades a la parròquia per als mesos estivals. La música, la cultura i les activitats infantils segueixen tenint una presència important, també a la Festa del Poble, que aquest any coincideix amb Sant Joan i que el consistori li donarà en aquesta edició un caire "més familiar" i "tradicional", ha destacat la cònsol major i consellera de Cultura i Afers Socials, Esther París. Així mateix, i a petició dels participants, s'ha decidir incloure-hi el Crash Car, una de les activitats estrella de la festa major d'Encamp, a l'agost. París també ha anunciat una nova iniciativa dins les Nits d'Estiu, el projecte 'Encamp en clau de llum', que integrarà el patrimoni de la parròquia amb la música, els artistes del país i la llum. L'estrena serà el 27 de juliol a les Bons i anirà a càrrec de l'encampadà Gil Rossell.

Encamp tornarà a oferir aquest estiu una intensa proposta d'activitats amb l'objectiu que hi participi tota la família. Ja els propers dies tindran lloc les cloendes de les escoles de música, de cultura, esportives i també de les escoles bressol del Pas de la Casa i d'Encamp. Però el plat fort del juny serà la Festa del Poble, que coincideix en dates amb la revetlla de Sant Joan. Seran, per tant, tres dies molt intensos de propostes, on s'ha apostat per la "tradició" i també pels actes "familiars", ha manifestat la cònsol menor i consellera de Cultura i Afers Socials, Esther París. Així mateix, la Festa del Poble incorpora un dels actes més significatius de la festa major d'Encamp que té lloc a mitjans d'agost: el Crash Car, una prova de vehicles a punt de ser desballestats.

Han estat els mateixos participants els que han demanat el canvi de dates, segons ha explicat el cap d'àrea de Museus i Tradicions, Àlex Arnó. Si es feia a l'agost costava compaginar-ho amb les vacances. La competició se celebrarà el diumenge 25 de juny, a les 16 hores a Grau Roig.

Seguint amb la Festa del Poble, també s'ha apostat per canviar "el caire de les nits", ha informat Arnó. En d'altres paraules, menys música electrònica i més música dels anys 80 i 90, tot i que els artistes convidats més destacats són dos DJ molt populars: Adrià Ortega de 'Los 40 Principales' i Ernest Codina de 'RAC105'. No s'abandonen, però, les activitats "més arrelades de la parròquia" per aquestes dates, ha destacat la directora de Cultura i Afers Socials, Helena Laza. Com la Nit de les Bruixes, el diumenge 25, que s'adaptarà a la temàtica del mercat Celta que es podrà visitar tot el cap de setmana.

Pel que fa a la nit de Sant Joan, aquest any no hi haurà concert de cap grup mediàtic, sinó que s'ha apostat per l'Orquestra València, "de les millors d'Espanya", ha assegurat Laza, i que tocarà al Prat Gran fins altes hores de la matinada. Hi haurà espectacle de foc i batucada, també al Pas de la Casa.

El següent esdeveniment de la parròquia serà la festa major del Pas de la Casa, i a partir d'aquí també s'han programat activitats infantils de tarda entre setmana a les dues localitats, les visites nocturnes al patrimoni encampadà o les nits d'estiu musicals. Així mateix, el 17 de juny està prevista l'obertura de la piscina de la Mola.

Finalment, París ha anunciat un nou projecte al qual se l'ha anomenat 'Encamp en clau de llum'. S'integra dins les nits d'estiu però a la vegada "integra el patrimoni de la parròquia amb la música, amb artistes del país i embolcallant-ho tot amb un punt de llum". L'estrena tindrà lloc al patrimoni històric de Sant Romà de les Bons el 27 de juliol, i anirà a càrrec de l'encampadà Gil Rossell, que presentarà 'Around the castle'. Ha compost "deu cançons inèdites" que interpretarà acompanyat de jocs de llum que es faran amb làser. Aniran al ritme de la música, també en funció del títol de cada cançó, ha explicat Arnó. És un projecte al qual se li vol donar continuïtat en els anys. El pressupost per totes les activitats estivals ronda els 100.000 euros.