Encesa de llums dels edificis de Vall Banc i parades informatives d'Assandca, principals activitats del Dia mundial contra el càncer de mama

El 19 d'octubre es commemora el Dia mundial contra el càncer de mama. Per aquesta jornada, l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc promouen algunes iniciatives per donar a conèixer la malaltia entre la població, ja que és el tumor més estès entre les dones. Assandca i l'entitat financera van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar un seguit d'activitats durant el 2017 i aquest serà el tercer esdeveniment conjunt de l'any. En concret, el proper 19 d'octubre, durant tot el dia, es vendrà la polsera solidària a favor d'Assandca, en dues parades situades davant les oficines de Vall Banc d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, on també es donarà informació de l'associació i es repartirà un díptic sobre la detecció precoç del càncer de mama. I a les 7 de la tarda, quan ja sigui fosc, les oficines de Vall Banc del carrer de la Unió, de la plaça Rebés i de la Massana s'il·luminaran de rosa, el color representatiu. El director de gestió de persones de Vall Banc, Marc Cornella, ha dit que és "un plaer formar part d'iniciatives com aquesta" i que l'objectiu és "donar a conèixer més l'associació Assandca i les seves funcions, treure els valors negatius i estigmes associats al càncer a través d'una activitat lúdica i facilitar informació que sigui d'interès".

Les accions del 19 d'octubre seran el tret de sortida a la Setmana contra el càncer de mama. Sota el lema 'Suma't al rosa', l'Associació Andorrana Contra el Càncer organitza diverses activitats, amb el suport de diferents col·laboradors. Del 19 al 29 d'octubre, la farmàcia Galeno vendrà pintallavis i pintaungles solidaris, a més de la polsera solidària. El mateix dia 19, la cadena de perfumeries Júlia organitza una doble masterclass de cardioboxing a Vivand; el 24 d'octubre, la botiga de l'avinguda Carlemany acollirà la taula rodona 'Detecció precoç del càncer de mama', amb la participació d'un cirurgià especialista, un psicòleg i dones que han patit la malaltia, i durant tota la setmana, sessions de maquillatge i manicura solidària. Pel dissabte, 21 d'octubre, Anyós Park organitza una masterclass de zumba. I el centre sociosanitari El Cedre promou una exposició fotogràfica contra el càncer de mama. Finalment, la caminada contra el càncer 2017 posarà el punt i final a les activitats programades per aquesta setmana. El president d'Assandca, Josep Saravia, ha dit que el que es vol demostrar amb aquestes accions és que "estem al costat de les persones que pateixen la malaltia, que no estan soles".

Des de l'Associació Andorrana Contra el Càncer han recordat, durant la presentació d'aquestes activitats, que el sistema sanitari d'Andorra està preparat tant per a la cirurgia d'extracció com per al tractament de la quimioteràpia, en els casos de càncer de mama. L'únic que encara no es pot oferir és la radioteràpia, que es preveu que es pugui iniciar d'aquí a un parell d'anys. Pel que fa a la reconstrucció del pit, Josep Saravia ha manifestat que "existeix un buit a la Seguretat Social". No totes les malaltes estan d'acord amb el tipus de pròtesi que se li implanta, sigui per la mida o per la forma de la mateixa pròtesi, però Saravia ha volgut recordar que aquí a Andorra "es pot fer qualsevol tipus de reconstrucció" i que "el més important és que la persona se senti a gust". De fet, l'any passat es va engegar la micropigmentació gratuïta per a operades de càncer de mama. I és que, tot i ser dels tumors que més es curen, una de cada vuit dones encara no el superen.