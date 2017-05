Enginesa redactarà el projecte per embellir Meritxell i Carlemany

El Comú d’Andorra la Vella i el Comú d’Escaldes-Engordany van acordar adjudicar a l’empresa Enginesa els treballs de redacció del projecte i direcció d’obra arran del concurs d’embelliment i millora de les avingudes Meritxell i Carlemany que van convocar conjuntament. Segons van informar les corporacions, l’oferta guanyadora s’ha presentat amb un equip multidisciplinari, que no inclou cap arquitecte del país, i ara representants dels dos comuns traslladaran als professionals les idees que tenen per a aquesta obra. El termini per redactar el projecte és de deu setmanes.

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va reiterar que no es va fer un concurs d’idees perquè “no volem fer una gran revolució” i que les obres que es preveuen són “superficials”. En el cas d’Andorra la Vella, les millores han de passar per un canvi en el paviment, que ara es troba massa negre, perquè doni llum i claror i faci la sensació de qualitat. També hi ha la intenció de treure els piquets que hi ha al llarg de l’avinguda. El que sí que es vol fer és aprofitar alguns elements, com els fanals o el mobiliari urbà. A més, abans que s’hagi enllestit el projecte el Comú haurà de decidir si a la part alta de Meritxell s’hi faran dos carrils o només un, i en aquest darrer cas en quin sentit circularan els vehicles. Per decantar-se per una opció, s’han encarregat dos estudis (un a l’Agència de Mobilitat i l’altre a una empresa), que es preveuen tenir a finals de mes. A banda, es comptarà amb l’opinió dels comerciants.

Quant a Escaldes-Engordany, s’analitzarà si cal modificar el mobiliari urbà, tenint en compte per exemple que els bancs haurien de mirar cap al carrer en un espai per a vianants i ara estan de cara a les botigues. També caldrà plantejar com serà el paviment del centre de l’avinguda, tot i que les voravies en principi no s’haurien de canviar. La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va recordar que la intenció no és que tot l’eix sigui igual sinó que pot contenir elements diferenciadors. Tant Marín com Marsol van destacar que en la definició de com ha de ser l’eix es consultarà les associacions de comerciants perquè són elles les que coneixen el dia a dia d’aquest espai.

Al concurs s’hi van presentar quatre equips, dos dels quals tenien un nivell força similar. El preu ha fet decantar cap a la guanyadora, que obtindrà el 3,95% del cost del projecte. La previsió del Comú d’Andorra la Vella és començar les obres de cara al mes de setembre, ja que, segons Marsol, és la zona més necessitada d’embelliment. Els treballs es faran per fases (per respectar les èpoques de més afluència turística) i per això demana paciència. Aquest any el pressupost preveu 1 milió d’euros per l’obra. En el cas d’Escaldes-Engordany, els treballs no s’iniciaran fins al 2018, tenint en compte que durant aquest any s’està remodelant l’avinguda del Fener. Marín va explicar que els treballs que s’hi han de fer també estan valorants en 1 milió d’euros aproximadament.

La intenció és tenir acabat l’embelliment de les avingudes cap al 2018 o el 2019. També encara està per decidir si l’eix comercial tindrà un sol nom o si es mantindran els dos diferenciats.