Ensisa i Secnoa, a favor d’incloure un punt específic per a monitors a la llei

Cal que les especificitats dels monitors d’esquí es recullin en el Codi de relacions laborals. Així es defensa des d’Ensisa i Secnoa. El president d’aquesta darrera societat i cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va recordar que “el reglament no està fet específicament per a les estacions d’esquí” i per això no s’adequa a les necessitats d’aquests professionals. Davant d’aquest fet considera que “hi hauria d’haver una normativa específica per a les estacions d’esquí, vist que és un sector completament diferent de la resta i un sector clau en l’economia”.

Això, indica, passaria per regular la professió “perquè es respectin els drets dels treballadors”. Mortés també es va mostrar a l’espera de l’informe que farà Inspecció de Treball arran de les denúncies presentades per l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME). “Haurem de fer el que ens digui”, va exposar, i va afegir que “és una evidència que falta una normativa específica”. Aquesta qüestió s’està tractant entre Ski Andorra i el ministeri d’Interior.

Per la seva banda, el director general d’Ensisa, David Hidalgo, va explicar que “ara estem analitzant quin canvi normatiu hi ha i com ens hi podem adaptar”. Tot i que és una qüestió que encara s’està treballant, Hidalgo va avançar que “des del moment en què no hi ha cap especificitat per al col·lectiu [a la llei], haurà d’anar al règim general”. El director d’Ensisa es va mostrar convençut que la millor solució seria que els monitors tinguessin un epígraf específic al Codi de relacions laborals, un fet que a hores d’ara no es preveu perquè la temporalitat de la professió ho justifica. “Si succeís, les societats aplicaríem el que toqués”, va dir. Perquè aquesta consideració especial es doni creu que el col·lectiu hauria de manifestar la necessitat i valorar si s’hi pot introduir.

Hidalgo va defensar que Ensisa sempre ha complert la normativa laboral, que mai hi ha hagut conflictivitat laboral amb els monitors i que moltes de les demandes que es plantejaven des de l’entitat “aquí ja es complien; i si alguna no, es farà que es compleixi”. El director de la societat que explota Soldeu-el Tarter va afegir que l’AAME representa “una mínima part del col·lectiu” i que molts dels seus arguments no són compartits per la resta de monitors, ja que a la professió hi ha perfils diferents i, per tant, interessos diferents.