Entra en funcionament la minicentral hidroelèctrica d'Arcalís

La minicentral hidroelèctrica d'Arcalís ja pot iniciar la seva activitat amb l'objectiu de potenciar les fons d'energies renovables, i emmarcada en el Reglament d'activitats de producció d'energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica. Així ho ha aprovat aquest dimecres el Consell de Ministres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. D'una altra banda, Calvó també ha informat que la temporada de pesca als rius de les valls s'iniciarà el 8 d'abril i finalitzarà el 15 d'octubre, i pel que fa al riu Gran Valira, tindrà lloc del 14 de març al 19 de novembre. Per a la pesca als estanys, llacs i altres masses d'aigua de les valls, llevat de les excepcions regulades, tindrà lloc el 17 de juny, i el tancament serà el 15 d'octubre.

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat la posada en funcionament de la minicentral hidroelèctrica d'Arcalís. El procés per ser validada es va iniciar el 2015, i un cop aprovat el projecte i inscrit en el registre previst en el Reglament d'activitats de producció d'energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica, els promotors van iniciar les obres en 2016.

Per tant, l'empresa promotora, Productora Elèctrica Renovable, SA, té des d'aquest dimecres l'autorització per explotar la minicentral amb l'objectiu de potenciar les fonts d'energies renovables, i alhora diversificar les fonts de producció d'energia per reduir la dependència energètica.

D'una altra banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha informat durant el Consell de Ministres celebrat aquest dimecres de les dates aprovades per a la temporada de pesca del 2017. Així doncs, als rius de les valls s'iniciarà el 8 d'abril i finalitzarà el 15 d'octubre, i al riu Gran Valira tindrà lloc del 14 de març al 19 de novembre. L'obertura del període hàbil per a la pesca als estanys, llacs i a altres masses d'aigua de les valls, llevat de les excepcions regulades, tindrà lloc el 17 de juny, i el tancament serà el 15 d'octubre.

A més, cal destacar que per a la temporada de pesca 2017 s'han establert algunes modificacions respecte de la temporada passada per millorar cada any la gestió de la pesca.

Aquest dimecres també s'ha donat a conèixer el període d'inscripcions per al curs 2017-2018 als centres escolars dels tres sistemes educatius, i s'ha establert que es pugui realitzar del 28 de febrer al 7 d'abril, i el curs s'iniciarà l'11 de setembre. Es recorda que l'actual curs compta amb uns 11.000 alumnes matriculats.