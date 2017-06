Es lliuren els premis del 5è concurs de fotografia digital “L’Andorra dels paisatges”

L’acte de lliurament dels guardons del cinquè concurs de fotografia digital “L’Andorra dels paisatges” 2017 ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la sala d’actes de Morabanc. El concurs ha registrat en aquesta cinquena edició una participació de 48 participants i 219 fotos, tant en la categoria càmera digital com en la categoria Instagram amb l’etiqueta #landorra. De fet, aquest hashtag que va ser llençat l’any 2013 com a novetat del 2n concurs de fotografia digital “L’Andorra dels paisatges” ja porta registrades un total de 3.259 publicacions. Per la seva banda, la participació global en aquestes cinc edicions del concurs que va néixer com una activitat de sensibilització ambiental impulsada des de l’Estratègia Nacional del Paisatge, ha arribat a la xifra total de 449 concursants.

L’acte d’entrega del concurs organitzat pel Centre Andorra Sostenible i MoraBanc, amb la col·laboració d’Ski Andorra, ha comptat amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la directora de Marqueting i Comunicació de Morabanc, Mireia Maestre, i Montserrat Guerrero per part d’Ski Andorra.

En aquesta edició 2017, la instantània guardonada amb el premi a la millor fotografia ha estat “Nit als Cortals” d’Antoni Callejas Garcia, una imatge nocturna on han quedat retratats el Funicamp, el pic de Carroi nevat, les antenes del llac d’Engolasters i els llums nocturns d’Encamp d’un vehicle que circulava per la carretera dels Cortals. Precisament tant l’efecte dels llums del cotxe com els núvols en moviment s’ha aconseguit gràcies a un temps d’exposició llarg, de dos minuts. El premi ha consistit en un iPad ofert per MoraBanc.

Tanmateix, enguany el concurs comptava amb un premi especial de fotografia d’esquí que ha estat atorgat a la instantània “Zig Zag” de Tony Lara Sànchez. L’autor va voler captar la plasticitat dels corredors d’una prova d’esquí de muntanya amb un efecte final molt espectacular, similar a una sèrie repetida. El premi en aquesta categoria ha estat un forfet per a la temporada de neu 2017-2018 ofert per Ski Andorra.

Finalment, a més d’aquests premis entregats a la categoria “càmera digital”, cal recordar que el 5è concurs de fotografia digital “l’Andorra dels paisatges” ja va premiar en el seu dia a un total de quatre guanyadors en la categoria Instagram, un per cada un dels quatre mesos que va durar el concurs, i que van ser respectivament Joan Manuel Zamora, Toni Callejas, Maite Navarro i Dani Marin. Els guardonats van poder triar com a premi un sopar per a dues persones, una entrada doble per veure el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, o una entrada doble per als espectacles de la Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella, de MoraBanc.