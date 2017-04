Escaldes, aparador de l’oferta de muntanya i salut del país

Escaldes-Engordany esdevindrà un aparador de tota l’oferta de turisme actiu, de muntanya i de salut que es pot trobar al país durant la primavera i l’estiu gràcies a l’organització de Tamis. Es tracta d’una mostra d’empreses i professionals vinculats al món de la natura, la salut, els esports, la vida activa, les teràpies innovadores i l’alimentació, i tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 de maig. La iniciativa ha estat impulsada pel Comú d’aquesta parròquia, però compta amb el suport de la resta de corporacions i d’Andorra Turisme, que hi aporta 5.000 euros a banda de difondre l’esdeveniment a través dels seus canals de comunicació.

La consellera de Promoció Econòmica i Vivand, Sandra Tomàs, va explicar que s’ha cregut que aquestes dates són un bon moment per promocionar les activitats a l’aire lliure tenint en compte que hi ha una demanda per part de la població. “Molta gent té interès pel turisme de muntanya, però va molt per lliure i no fa ús de les activitats comunals. Per això les volem donar a conèixer”, va dir. Al mateix temps es vol fomentar accions que donin vida al carrer.

Tomàs va destacar que aquesta primera edició va adreçada principalment al turisme intern, tot i que es preveu atraure visitants estrangers tenint en compte que l’esdeveniment tindrà lloc en cap de setmana. Així, la directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, va exposar que al país s’organitza moltes activitats però que cal donar-les a conèixer, i d’aquí l’interès de la mostra. Pedra va subratllar la necessitat de treballar el turisme intern i la importància que tenen els residents com a prescriptors de l’oferta que hi ha al Principat. De cara a properes edicions, la intenció és ampliar la comunicació cap a l’exterior.

Les activitats se centraran a la plaça Coprínceps, on hi haurà la presència dels set comuns, que mostraran les activitats que organitzen. A més, cada hora s’hi faran sortejos. També a l’avinguda Carlemany hi haurà demostracions de Vallnord, Naturlàndia i el Palau de Gel, i al passeig de l’Arnaldeta de Caboet i al Prat de Roure hi haurà unes quinze empreses d’activitats esportives i d’alimentació saludable que exposaran els seus productes. També hi haurà classes sobre vida activa i salut física.