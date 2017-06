Escaldes-Engordany dona per inaugurats els horts socials de la parròquia

Els avis d’Escaldes-Engordany porten des del mes d’abril cultivant els horts de la Sucarana però no ha estat fins aquest divendres que s’ha dut a terme la inauguració. La consellera de Gent Gran de la parròquia, Sandra Tomàs, i mossèn Jaume han encapçalat la inauguració que ha acabat amb un aperitiu per a la gent gran. Aquesta és la quinzena edició del projecte que va iniciar la Fundació Julià Reig i en el qual la família Sucarana cedeix uns terrenys gratuïtament al comú de la parròquia i els poden oferir a la gent gran com a horts socials.

Aquest any, el comú té 20 parcel·les, una que pertoca a la unitat de cures addictives de l’hospital i les altres 19 que són per a hortolans, que formen part de la gent gran d’Escaldes. A l’abril es va fer un sorteig i aquest any Escaldes-Engordany va tenir la sort de disposar-ne per tothom. La consellera ha explicat que fins ara els avis han tingut una bona temporada, amb molt sol, amb pluja suficient també a la primavera i, per tant, han pogut conrear i el resultat és tot tipus d’hortalisses i de verdures.



Tomàs ha remarcat també que aquest projecte és molt interessant perquè són horts que estan molt ben ubicats, a ple centre de la parròquia i que els avis hi poden arribar caminant, i per a ells és una forma d’estar ocupats. La consellera ha manifestat que sovint també és una forma de continuar una cosa que ells havien fet de més joves, des de petits; “i aquí també es retroben entre ells, comenten, i competeixen sobre qui té l’hort més cuidat i més maco”. Mossèn Jaume ha beneït els horts amb l’objectiu que sigui una bona temporada i la climatologia acompanyi en tot moment.