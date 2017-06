Escaldes-Engordany organitza per primer cop els Esports d'estiu per a la gent gran

Escaldes-Engordany organit Enguany durant l'estiu la gent gran del Principat també està convidada a fer esport. Així ho ha indicat el conseller d'Esports, Jordi Vilanova, durant la presentació de l'Esports d'estiu d'Escaldes-Engordany adreçat a infants i joves, que arriba a la 29a edició. D'aquesta manera, enguany se suma a aquesta activitat la 1a edició dels Esports d'estiu per a la gent gran per tal "d'animar al col·lectiu a sortir de casa i a fer esport a la vegada que coneixen gent nova", ha destacat Vilanova. Tant els esports d'estiu adreçats a la gent gran com els adreçats als joves i infants ja han obert les inscripcions perquè tothom que ho vulgui s'hi pugui apuntar. Enguany també s'ha presentat com a novetat la possibilitat de realitzar les inscripcions en línia i també s'estrenarà un campus de futbol femení, impartit per l'Atlètic Club Amèrica.

El comú d'Escaldes-Engordany torna a organitzar diverses activitats esportives durant l'estiu adreçades a joves d'entre 3 i 16 anys, tot sota el paraigua de la 29a edició dels Esports d'estiu. D'aquesta manera, els infants podran practicar tennis, bàdminton, hoquei, futbol, i un llarg etzètera d'esports i també tallers de ritme, d'expressió corporal i visites al museu. Però la novetat d'enguany ha estat la presentació de la 1a edició dels Esports d'estiu per a la gent gran, enfocat al col·lectiu de major de 60 anys. "Volem animar a la gent gran que surti de casa durant l'estiu perquè realitzi esport a la vegada que coneixen gent nova", ha destacat el conseller d'Esports, Jordi Vilanova.

Aquells padrins que s'apuntin a l'activitat podran realitzar excursions, curses d'orientació, tallers de destresa o gimnàstica de manteniment. Tot i això, el cap d'Esports, Toni Lòpez, ha destacat que quan tinguin el perfil final de la gent que s'ha apuntat acabaran de definir les activitats que es realitzaran durant l'estiu. A més, aquesta primera edició també té la intenció d'ensenyar als padrins rutines i hàbits saludables per millorar la seva qualitat de vida.

L'Esports d'estiu de la gent gran estarà dividir en quatre torns que es distribuiran durant els mesos de juliol i agost i hi haurà un màxim de 30 places. Les activitats es faran els dilluns, els dimecres i els dijous i tindran un cost de 10 euros per torn. En el cas de les activitats adreçades als joves, començaran el proper 3 de juliol i finalitzaran el 7 de setembre, oferint nou torns de cinc dies i un torn de quatre dies. Aquells joves que vulguin aprofundir en un sol esport també tenen la possibilitat d'apuntar-se als diversos campus disponibles. Les inscripcions d'ambdues activitats ja estan obertes i, com a novetat d'enguany, es podran fer de manera telemàtica. Una altra novetat que també es presenta amb la 29a edició és la posada en marxa d'un campus de futbol femení impartit per l'Atlètic Club Amèrica. Totes les activitats estaran supervisades i guiades per monitors.

Jordi Vilanova ha destacat que la intenció és que els Esports d'estiu per a la gent gran es consolidi amb el pas del temps, de la mateixa manera que ho ha fet l'edició per a infants i joves. De fet, en els darrers cinc anys l'edició per a joves ha acumulat un total de 2.650 inscripcions, amb una mitjana de vint dies d'inscripció per cada nen. La directora de màrqueting i comunicació de MoraBanc, Mireia Maestre, ha destacat la importància de realitzar l'activitat que permet donar "un gran suport als pares que és molt necessari en la societat actual". El banc ajuda econòmicament per realitzar les samarretes promocionals.