Escaldes estrena un parc infantil pensat també per a persones amb mobilitat reduïda

La zona del Prat del Roure compta amb una nova atracció infantil, que ja s'ha convertit visualment en la més espectacular. Es tracta de l'estructura Megan, tres tobogans instal·lats en una piràmide de dotze metres d'alçada que simula l'edifici de Caldea. Així mateix, aquesta estructura s'integra dins el que s'ha anomenat Parc Integra, una zona amb diversos jocs per a infants amb mobilitat reduïda. El conseller de Serveis, Manteniment i Urbanisme, Josep Tudel, ha explicat que tenir un parc adaptat era una demanda ciutadana i que el cost total de les noves atraccions se situa al voltant dels 70.000 euros.

A ningú se li ha passat per alt, passejant per la zona del Prat del Roure d'Escaldes (entre els carrers de les Nacions Unides i François Miterrand) que s'hi estava coent alguna mena d'atracció infantil. Aquest dijous al matí se n'ha desvetllat el contingut. Es tracta d'un nou parc, que a més s'ha dividit en dues seccions. Per una banda, una piràmide que simula la torre de Caldea, de dotze metres d'alçada, i amb tres tobogans. Per altra, el primer espai infantil dissenyat perquè el puguin gaudir infants amb mobilitat reduïda.

La piràmide s'anomena Megan, compta amb tres tobogans de desnivells diferents i hi poden pujar nens i nenes d'entre els sis i els catorze anys. Només n'hi ha set piràmides com aquesta a tot Europa, han destacat des del comú escaldenc.

Pel que fa a la zona adaptada, el Parc Integra compta amb jocs integradors i accessibles (com un tres en ratlla), un sorral o un gronxador on s'hi poden pujar nens que van amb cadira de rodes. Els infants poden balancejar-se, gronxar-se i descobrir sons, tactes i colors.

El conseller de Serveis, Manteniment i Urbanisme, Josep Tudel, ha explicat que han volgut fer aquesta atracció adaptada perquè era una demanda ciutadana de feia anys. Com que en aquest espai ja no hi tornarà la nòria, ha assegurat el conseller, "estava desaprofitat i hem pensat que el millor seria fer-hi un parc".

La inversió de tota la zona infantil se situa al voltant dels 70.000 euros, ha indicat el conseller.