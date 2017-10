Estadística admet les dificultats del departament per contractar tècnics

El departament d’Estadística compta amb 25 persones i una quinzena més que conformen l’àrea de recollida de dades i digitalització, tot i que en necessitarà com a mínim deu més per desenvolupar el Pla d’estadística 2017-2020. No obstant, segons ha admès el coordinador del departament d’Estadística, Enric Ripoll, la contractació d’aquest personal necessari no serà gens fàcil perquè “hi ha dificultats” i “costa trobar el perfil tècnic que volem”.

De fet, a finals de l’any passat ja es van començar a buscar fora del país estadístics, matemàtics, programadors, economistes aplicats i altres perfils similars per incorporar-se al departament, un procés, però, que no ha donat els fruits esperats.

I és que a la competència que suposa el sector privat, on també “és una professió molt reclamada” i amb la qual “no es pot competir en salaris”, segons apunta Ripoll, bona part del problema resideix també en l’àmbit de la formació. “La Universitat d’Andorra no imparteix titulacions en matèria d’estadística ni tampoc en disciplines properes, i per tant és difícil de nodrir-se de titulats al mateix país d’aquestes matèries”, assegura Ripoll, que a més lamenta que en les facultats on s’ofereix aquesta titulació “no hi ha de forma intensiva una formació en l’àmbit de l’estadística ofi­cial”.

Aquesta circumstància, que es dona també en d’altres països, combinada amb el fet que “l’àmbit de l’estadística oficial és molt peculiar i hi ha poca experiència i coneixement”, comporta que els professionals de l’Estadística “siguin un recurs escàs”, de manera que normalment el que es fa és “reclutar estadístics tot i que després hi ha una fase molt important de formació en el lloc de treball de tot el que és l’estadística oficial”.

Convenis amb els veïns

D’altra banda, Ripoll va avançar la intenció del departament de poder assolir convenis de col·laboració amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE) espanyol i amb l’Institut Nacional d’Estadística i Estudis Econòmics (Insee) francès.

“No hi ha convenis formalitzats amb els instituts d’estadística d’Espanya i França, tot i que el propòsit és que n’hi hagi”, va assegurar el coordinador d’Estadística, que sí que ha subscrit un conveni amb l’Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat), i va precisar que “tot i això tenim relacions de caràcter tècnic, especialment amb l’INE però també amb la junta d’estadística del País Basc, i amb alguna direcció regional de l’Insee”.