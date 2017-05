Esteve Vidal i Inés Martí s'incorporen a la junta rectora de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell

La junta rectora de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell ha patit canvis arran de les eleccions celebrades aquest dimecres. S'hi incorporen Esteve Vidal i Inés Martí com a vocals i hi ha dos canvis en càrrecs; així, Pedro Alberca passa de vicepresident a vocal i Montserrat d’Areny-Plandolit de vocal a vicepresidenta. Com a presidenta continuarà, els propers quatre anys, Maria Pilar Díez.

