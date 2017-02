Estrena de la pel·lícula ‘Between’ en el marc del Freeride World Tour

La botiga Peak Performance a Andorra i Cinemes illa Carlemany organitzen avui la presentació de la pel·lícula Between en el marc de la setmana del Freeride World Tour. Es tracta de l’última pel·lícula de la rider i també productora austríaca Sandra Lahnsteiner, i té com a protagonistes noies referents de l’esport blanc i la mateixa Lahnsteiner. Està localitzada en diversos punts del planeta com ara Suècia, Canadà, Alaska o Nova Zelanda. La presentació tindrà lloc a les 19 hores.

A la pel·lícula, quatre riders referents de l’esport blanc (Julia Mancuso, Matilda Rapaport –que va perdre la vida a l’estiu a causa d’una allau a Xile–, Evelina Nilsson, Carissa Moore i la mateixa Lahnsteiner) es dediquen a buscar les millors línies de descens per diferents punts del planeta: Suècia, Nova Zelanda, Canadà i Alaska, entre altres destinacions. A diferència dels anys anteriors, l’esdeveniment es realitzarà a Cinemes illa Carlemany i comptarà amb amfitrions de luxe. Hi seran presents els quatre riders internacionals de Peak Performance que participen en el Freeride World Tour: Loic Collomb-Patton (campió del món), Taisuke Kusunoki, Kristofer Turdell i Evelina Nilsson, que una hora abans que comenci l’exhibició de la pel·lícula seran a la Peak Performance Store signant pòsters. Between és el tercer lliurament de Shades of Winter i ha estat coproduïda per Red Bull Media House. Les entrades són gratuïtes i estan disponibles a la Peak Performance Store d’illa Carlemany.