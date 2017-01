Èxit de participació al taller sobre l’alimentació per a malalts de càncer

Les inscripcions per participar al taller pràctic sobre l'alimentació durant el tractament del càncer s'han exhaurit. Així ho ha informat l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), l'organitzadora de l'esdeveniment que tindrà lloc aquest dissabte, 4 de febrer, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer.

Amb el patrocini de Vall Banc, l'activitat 'Agafa la paella pel mànec' organitzada per Assandca està composta per una xerrada demostrativa sobre l'alimentació que s'ha de dur a terme durant el tractament del càncer, de la mà del prestigiós xef Marc Puig-Pey, i la directora de l'àrea de Salut i hàbits alimentaris de la Fundació Alícia, Elena Roura. En aquesta primera part, les places són il·limitades i per tant està oberta a tothom, mentre que les que s'han exhaurit són les del taller pràctic, amb places per fins a 60 persones.

El president d'Assandca, Josep Saravia, s'ha mostrat molt satisfet per la rebuda i l'acceptació que ha tingut el taller pràctic. En aquest sentit, tot i que ja no s'accepten més inscripcions, ha animat tota la població perquè assisteixin a la xerrada demostrativa, és a dir a la primera part de l'activitat, aquest dissabte a les 11 hores a la sala d’actes del Comú d'Escaldes-Engordany.