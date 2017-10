Extradició de l’home condemnat per haver violat la seva filla

Ahir al matí, la policia va extradir a Espanya un resident espanyol de 46 anys en situació de recerca per la Interpol per complir una condemna penal de catorze anys i sis mesos per violar la filla. Els agents del cos el van traslladar fins a la frontera hispanoandorrana, on la Policia Nacional espanyola se’n va fer càrrec i el va custodiar fins a la presó de Ponent, a Lleida, a disposició de l’Audiència Nacional. Aquesta actuació arriba després que el Tribunal Superior en confirmés l’extradició.

Per altra banda, la Policia va detenir tres persones per presumptes casos de violència domèstica. La primera intervenció va ser el 9 d’octubre, a les 22.44 hores. Els agents van detenir un home no resident de 37 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc a Encamp, on l’home va tenir una baralla amb la parella a la qual va donar diferents cops de peu, segons els testimonis. Per altra banda, el 12 d’octubre, a les 2.20 hores, a Ordino, la Policia va detenir un home i una dona residents de 41 i 29 anys als quals se’ls atribueix el mateix delicte. En aquest cas, els cònjuges van protagonitzar una agressió mútua al domicili particular, segons va informar el cos.

Aquestes són tres de les 21 detencions que va dur a terme la Policia durant la darrera setmana. Entre aquestes també hi ha 16 persones detingudes per conduir sota els afectes de l’alcohol. Destaca la presència de dos conductors professionals, un home resident de 48 anys que va ser detingut amb una taxa d’1,46 g/l i un resident de 33 anys amb una taxa de 0,53 g/l. Tots dos van ser localitzats en un control rutinari.