FEDA es desplaça a Clara Rabassa per explicar als seus usuaris la història de l'electricitat i el seu museu

Apropar i "posar a l'abast de tothom" el contingut del Museu de l'Electricitat de FEDA. Aquest és l'objectiu pel qual s'ha organitzat aquest dimecres al matí un taller a la residència per a la gent gran de Clara Rabassa. El museu encampadà rep "moltes visites" d'aquest col·lectiu, ha assegurat la guia Joana Teixeira, fet que en constata el seu interès. Pensant en aquells que pel seu estat físic o cognitiu no s'hi poden desplaçar, s'ha optat perquè sigui el museu qui es desplaci per explicar el que conté, relacionat amb la història de l'electricitat a Andorra.

En total, una trentena d'usuaris de Clara Rabassa, entre aquests els que hi són les 24 hores del dia, els que estan en pisos tutelats i els usuaris del centre de dia, han assistit al taller, que ha tingut lloc a les instal·lacions de la residència. La informació transmesa, a càrrec de Teixeira, s'ha fet amena i "adaptada al públic", sobretot focalitzada en la història de Fhasa i amb un fil conductor molt centrat en "anècdotes i històries". Així mateix, s'ha utilitzat "les imatges i la música" per arribar millor als usuaris, ha afegit l'educadora social del centre, Amparo Calvo. Calvo ha explicat que quan FEDA els va presentar la proposta, van accedir sense ni pensar-s'ho perquè els va semblar una idea "molt innovadora".