FEDA i Électricité de France col·laboraran en mobilitat elèctrica, innovació i turisme industrial

El director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, i el delegat regional per Occitània d’Électricité de France (EdF), Gilles Capy, han signat aquest divendres el protocol d’acord entre les dues empreses que renova el de l’any 2014, Aquest conveni, que estarà en vigor fins el 2020, consolida els àmbits de cooperació de les dues empreses com l'energia hidràulica i les línies d'alta tensió, i l'amplia a nous terrenys com la mobilitat elèctrica, la innovació i el turisme industrial.

FEDA i EDF col·laboren des de fa 30 anys i ara el seu objectiu és adaptar-se a les noves tecnologies i a la transició energètica. En aquest sentit, Gilles Capy ha anunciat que Andorra podria ser un escenari propici per ser un laboratori d’assaig de les innovacions. “Tenen un sistema de treball àgil en un espai petit i en matèria d’innovació cal anar ràpid”, ha explicat. Les dues empreses treballaran conjuntament també en xarxes de calor, cogeneració, eficiència energètica, 'smart city' i mobilitat elèctrica.

Un altre dels grans eixos que es poden desenvolupar és el del turisme industrial que està molt arrelat a la zona de Tolosa de Llenguadoc. A Andorra, FEDA ha fet una aposta pel Museu de l’Electricitat, que es va posar en marxa l’any 2017, i el camí d’Engolasters amb visita a la presa. Albert Moles no descarta fins i tot la possibilitat de posar en marxa una ruta industrialitzada dels Pirineus que podria ser una realitat en els pròxims tres anys, segons ha dit el director general de FEDA en la roda de premsa posterior a la signatura de l’acord de col·laboració.

Andorra importa actualment un 80% de l’electricitat de França i FEDA està treballant per poder desenvolupar nous recursos com els programes de control del consum de l’energia, la recuperació de calor del Centre de Tractament de Residus de la Comella i l’eficiència energètica.